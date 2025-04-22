Луиш Фигу назвал главного претендента на победу в Лиге чемпионов

51-летний Луиш Фигу завершил профессиональную карьеру футболиста в 2009 году. Полузащитник выступал за лиссабонский «Спортинг», «Барселону», «Реал» и «Интер». В составе «Реала» футболист стал победителем Лиги чемпионов сезона-2001/2002. Фигу провел 127 матчей за сборную Португалии, в которых забил 32 мяча. В составе национальной команды он стал бронзовым призером Евро-2000 и серебряным — Евро-2004. Луиш Фигу стал обладателем «Золотого мяча» в 2000 году.