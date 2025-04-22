Луиш Фигу назвал главного претендента на победу в Лиге чемпионов

Напомним, в полуфинал турнира вышли «ПСЖ», «Арсенал», «Интер» и «Барселона». Первые матчи ½ финала Лиги чемпионов пройдут 29-го и 30 апреля, ответные — 6-го и 7 мая.
«Кто выиграет Лигу чемпионов? Думаю, “ПСЖ”. Команда находится в отличной физической форме, показывает стабильные результаты. Но я не чувствую, что готов дать точный прогноз, поэтому трудно сказать наверняка», — приводит слова Фигу Tuttomercatoweb.
Действующий победитель турнира мадридский «Реал» уступил лондонскому «Арсеналу» в ¼ финала ЛЧ по сумме двух встреч.
«ПСЖ» в 2020 году под руководством Томаса Тухеля добрался до финала Лиги чемпионов, где уступил мюнхенской «Баварии» со счетом 0:1.
51-летний Луиш Фигу завершил профессиональную карьеру футболиста в 2009 году. Полузащитник выступал за лиссабонский «Спортинг», «Барселону», «Реал» и «Интер». В составе «Реала» футболист стал победителем Лиги чемпионов сезона-2001/2002. Фигу провел 127 матчей за сборную Португалии, в которых забил 32 мяча. В составе национальной команды он стал бронзовым призером Евро-2000 и серебряным — Евро-2004. Луиш Фигу стал обладателем «Золотого мяча» в 2000 году.