«ПСЖ» — «Интер». От финала ЛЧ всегда ждут слишком многого

В субботу 31 мая в Мюнхене состоится главный матч клубного футбольного сезона. В битве за «ушастый» трофей Лиги чемпионов сойдутся французский «ПСЖ» и итальянский «Интер». Катарский инвестфонд не для того вкладывался в футбольный клуб из Парижа, чтобы довольствоваться регулярными трофеями во Франции. Задача выиграть Лигу чемпионов была поставлена сразу же. Выполнить ее не так просто, и руководство, вкладывая десятки, даже сотни миллионов евро в укрепление состава, уже не раз меняло тренеров. Немец Томас Тухель в 2020 году подобрался ближе всех: в усеченном ковидном сезоне «ПСЖ» дошел до финала, но уступил мюнхенской «Баварии» со счетом 0:1. И вот второй финал, теперь под началом испанца Луиса Энрике, который 10 лет назад добился в нем успеха с «Барселоной».