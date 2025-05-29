«ПСЖ» — «Интер». От финала ЛЧ всегда ждут слишком многого

В субботу 31 мая в Мюнхене состоится главный матч клубного футбольного сезона. В битве за «ушастый» трофей Лиги чемпионов сойдутся французский «ПСЖ» и итальянский «Интер». Катарский инвестфонд не для того вкладывался в футбольный клуб из Парижа, чтобы довольствоваться регулярными трофеями во Франции. Задача выиграть Лигу чемпионов была поставлена сразу же. Выполнить ее не так просто, и руководство, вкладывая десятки, даже сотни миллионов евро в укрепление состава, уже не раз меняло тренеров. Немец Томас Тухель в 2020 году подобрался ближе всех: в усеченном ковидном сезоне «ПСЖ» дошел до финала, но уступил мюнхенской «Баварии» со счетом 0:1. И вот второй финал, теперь под началом испанца Луиса Энрике, который 10 лет назад добился в нем успеха с «Барселоной».
В истории «Интера» аж три победы в Лиге чемпионов. Последняя была в 2010 году. Это был легендарный «Интер» Жозе Моуринью, который добивался побед, уничтожая игру соперника, что многим не нравилось. При той игровой философии недавние умопомрачительные полуфиналы «Интера» с «Барселоной» (3:3, 4:3) были бы абсолютно исключены. Всего два года назад «Интер» под руководством нынешнего тренера Симоне Индзаги уже был в финале, тогда было ощущение, что немного случайно, но неожиданно напряг явного фаворита в лице «Манчестер Сити», уступив со счетом 0:1. И тренер, и более половины состава «Интера» теперь получили второй шанс и с учетом опыта они наверняка готовы к нему лучше, чем тогда.
На что ставить
Прогноз: тотал меньше 2.5 за 1,89.
До финала добрались две голодные до больших побед команды. «ПСЖ» хотя бы забрал все что мог во французском футболе, что было несложно с таким составом, а Луиса Энрике надо похвалить за то, что он успешно справился с потерей главной звезды Килиана Мбаппе, уехавшего наконец-то в «Реал». Качество игры парижан от этого не пострадало, разве что осенью были проблемы с набором очков на общем этапе Лиги чемпионов, из-за чего даже пришлось играть стыковые матчи в феврале.
«Интер», в первую очередь из-за тяжелой борьбы на несколько фронтов, уступил в этот раз скудетто «Наполи», неудачно выступил в Кубке, и может остаться вовсе без трофеев, хотя даже тогда сезон нельзя будет назвать совсем неудачным. У «ПСЖ» тоже были яркие матчи в плей-офф, особенно с «Ливерпулем» и «Арсеналом», но «Интер» завоевал всеобщие симпатии невероятной по сюжету борьбой с мощнейшей «Барселоной», из которой вышел победителем. После такого даже «ПСЖ» не кажется командой, которая «Интеру» точно не по зубам.
Чаще всего в прогнозах на этот матч советуют либо ставить на «ПСЖ», все-таки он кажется чуть сильнее, либо на результативный футбол, и тут мы вас предостережем. Финал Лиги чемпионов — особая история. Последние шесть финалов завершались со счетом 1:0 или 2:0, и всегда до матчей от них напрасно ждали большей результативности, потому что тогда тон задавали суператакующие «Реал», «Манчестер Сити», «Ливерпуль»… Не видно, почему вдруг теперь будет иначе.
Париж в плей-офф до сих пор действовал довольно прагматично. Игры с участием «ПСЖ» раскрылись и привели к голевой феерии только в четвертьфинале с «Астон Виллой», и это скорее заслуга эмоционального и рискового Унаи Эмери и его подопечных. «Интер» — другое дело, но миланский клуб затратил на сезон явно намного больше сил. Тон противостоянию с «Барсой» задал гол Маркуса Тюрама в Каталонии на 1-й минуте. Оказавшийся первым из 13. Можно уверенно утверждать, что в Мюнхене ничего подобного не будет. Скорее, «Интер» отдаст инициативу «ПСЖ» и будет искать изъяны в игре соперника. Этому Индзаги научил свою команду блестяще.
На обе эти команды «Золотой мяч» в этом году прочат только Усману Дембеле, если его, конечно, дадут атакующему игроку. А как насчет вратарей? Доннарумма и Зоммер на сегодня претендуют на звание лучшего голкипера в мире. И итальянец, и швейцарец способны в одиночку зачехлить всю атаку соперника, и уже так делали. Наша главная ставка заключается в том, что этот финал будет похож на настоящий финал. Какими они были все последние годы. Максимум напряжения, и два-три решающих эпизода, которые определят исход.
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