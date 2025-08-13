Ричмонд
Матч «ПСЖ» — «Тоттенхэм» 13 августа 2025 года: когда начало и где смотреть

В среду, 13 августа, в Италии состоится матч за Суперкубок УЕФА между французским «ПСЖ» и английским «Тоттенхэмом».

Игорь Борунов
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Игра начнется в 22:00 мск на «Стадио Фриули» в итальянском Удине. Главный арбитр матча — Жоау Пиньейру (Португалия). В прямом эфире покажет «Okko». Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, следить за ходом встречи вы сможете по ссылке.

В матче за Суперкубок Европы традиционно встречаются победители последних розыгрышей Лиги чемпионов и Лиги Европы, а сама игра является символическим стартом европейского футбольного сезона, в том числе еврокубкового. Для «Тоттенхэма» участие в Суперкубке УЕФА станет первым в истории, а для «ПСЖ» вторым, но в 90-е годы он разыгрывался в другом формате: зимой 1997 года парижане уступили по сумме двух матчей итальянскому «Ювентусу» (1:6, 1:3).

В шести последних случаях трофей выигрывал обладатель «старшего» еврокубка. Последним победителем Лиги Европы, которому удалось одолеть лучшую команду Лиги чемпионов, был «Атлетико» в 2018 году — в дерби с «Реалом» (4:2 после доп. времени). «Реал» является действующим обладателем трофея после победы год назад над итальянской «Аталантой» (2:0). Он же выигрывал Суперкубок Европы больше всех — шесть раз. «ПСЖ» может стать первым его обладателем из Франции, в Англию же трофей уезжал 10 раз в истории.

Букмекеры считают фаворитом парижан. На победу лучшей команды предыдущей Лиги чемпионов в основное время можно поставить с коэффициентом 1,48, а ставки на «Тоттенхэм» принимаются с коэффициентом 6,60. За 5,20 можно поставить на то, что основное время встречи завершится вничью. Вероятность, что трофей по итогам матча достанется «ПСЖ», оценена коэффициентом 1,27. «Тоттенхэму» — 3,85. Скорее всего, матч окажется результативным: тотал больше 2.5 оцениваеться в 1,65, меньше 2.5 — 2,25.

