Матч «ПСЖ» — «Тоттенхэм» 13 августа 2025 года: когда начало и где смотреть

В шести последних случаях трофей выигрывал обладатель «старшего» еврокубка. Последним победителем Лиги Европы, которому удалось одолеть лучшую команду Лиги чемпионов, был «Атлетико» в 2018 году — в дерби с «Реалом» (4:2 после доп. времени). «Реал» является действующим обладателем трофея после победы год назад над итальянской «Аталантой» (2:0). Он же выигрывал Суперкубок Европы больше всех — шесть раз. «ПСЖ» может стать первым его обладателем из Франции, в Англию же трофей уезжал 10 раз в истории.