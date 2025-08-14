Тренер «ПСЖ» похвалил Сафонова после победы в Суперкубке УЕФА

Накануне парижане обыграли «Тоттенхэм» (2:2, пен. 4:3), проигрывая к 85-й минуте со счетом 0:2. В воротах «ПСЖ» в этой встрече дебютировал Люка Шевалье, а Сафонов провел весь матч на скамейке запасных.
«Я очень устал. И я очень доволен. Причем не только результатом и игроками, которые его добились на поле. Шевалье — большой молодец! Это было тяжелейшее испытание для него. Но я доволен, например, Матвеем Сафоновым, который как мог помогал Люке все эти дни и сделал все, чтобы Шевалье вошел в команду и на этот матч вышел абсолютно уверенным в себе!
Вообще, старт сезона показал наш характер и нашу силу. Наши ключи, думаю, в том, что мы можем выиграть любой матч, что нет в мире команды, которая в принципе сильнее нас. Сегодня мы понимали, что соперник сильнее, но верили все равно. И выиграли», — сказал Энрике на послематчевой пресс-конференции.
Для Сафонова это пятый завоеванный трофей в футболке «ПСЖ». Ранее он выиграл с парижским клубом чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, а также стал обладателем Лиги чемпионов. На данный момент на его счету 17 сыгранных матчей за «ПСЖ», в которых пропустил 13 мячей и шесть раз оставил свои ворота в неприкосновенности.
В воскресенье, 17 августа, «ПСЖ» в Лиге 1 на выезде сыграет с «Нантом». Начало матча — в 21:45 по московскому времени.
