Тренер «ПСЖ» похвалил Сафонова после победы в Суперкубке УЕФА

«Я очень устал. И я очень доволен. Причем не только результатом и игроками, которые его добились на поле. Шевалье — большой молодец! Это было тяжелейшее испытание для него. Но я доволен, например, Матвеем Сафоновым, который как мог помогал Люке все эти дни и сделал все, чтобы Шевалье вошел в команду и на этот матч вышел абсолютно уверенным в себе!



Вообще, старт сезона показал наш характер и нашу силу. Наши ключи, думаю, в том, что мы можем выиграть любой матч, что нет в мире команды, которая в принципе сильнее нас. Сегодня мы понимали, что соперник сильнее, но верили все равно. И выиграли», — сказал Энрике на послематчевой пресс-конференции.