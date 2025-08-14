Луис Энрике похвалил нового вратаря ПСЖ после Суперкубка УЕФА

Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига конференций
17:00
Астана
:
Лозанна
Все коэффициенты
П1
2.22
X
3.90
П2
3.05
Футбол. Кубок России
17:30
Пари Нижний Новгород
:
Ростов
Все коэффициенты
П1
2.96
X
3.53
П2
2.36
Футбол. Лига Европы
18:00
КуПС
:
РФШ
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
19:00
Мидтьюлланн
:
Фредрикстад
Все коэффициенты
П1
1.47
X
5.23
П2
6.75
Футбол. Лига конференций
19:00
Арарат-Армения
:
Спарта П
Все коэффициенты
П1
4.50
X
4.20
П2
1.75
Футбол. Лига конференций
19:00
Сабах
:
Левски
Все коэффициенты
П1
2.50
X
3.35
П2
2.95
Футбол. Лига конференций
19:30
Левадия
:
Дифферданж
Все коэффициенты
П1
1.85
X
3.80
П2
4.40
Футбол. Лига Европы
20:00
Ноа
:
Линколн
Все коэффициенты
П1
1.30
X
5.60
П2
8.80
Футбол. Лига Европы
20:00
Вольфсбергер
:
ПАОК
Все коэффициенты
П1
3.30
X
3.25
П2
2.37
Футбол. Лига Европы
20:00
Бранн
:
Хеккен
Все коэффициенты
П1
1.73
X
4.22
П2
4.60
Футбол. Лига конференций
20:00
Шериф
:
Андерлехт
Все коэффициенты
П1
3.90
X
3.85
П2
1.93
Футбол. Лига конференций
20:00
Омония
:
Араз
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.08
П2
8.50
Футбол. Лига конференций
20:00
Дьер
:
АИК
Все коэффициенты
П1
2.50
X
3.30
П2
3.05
Футбол. Лига конференций
20:00
Пакш
:
Полесье
Все коэффициенты
П1
2.18
X
3.65
П2
3.35
Футбол. Лига конференций
20:00
Хаммарбю
:
Русенборг
Все коэффициенты
П1
1.98
X
3.70
П2
3.85
Футбол. Лига Европы
20:30
Брейдаблик
:
Зриньски
Все коэффициенты
П1
2.40
X
3.31
П2
3.20
Футбол. Лига конференций
20:30
Вадуц
:
АЗ
Все коэффициенты
П1
7.75
X
6.30
П2
1.38
Футбол. Лига конференций
20:30
Бейтар И
:
Рига
Все коэффициенты
П1
2.45
X
4.10
П2
2.60
Футбол. Лига конференций
20:30
Брённбю
:
Викингур Р
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
20:30
Арда
:
Жальгирис К
Все коэффициенты
П1
2.40
X
3.30
П2
3.20
Футбол. Лига Европы
21:00
Маккаби
:
Хамрун Спартанс
Все коэффициенты
П1
1.25
X
7.42
П2
14.25
Футбол. Лига Европы
21:00
Дрита
:
ФКСБ
Все коэффициенты
П1
3.70
X
3.64
П2
2.05
Футбол. Лига Европы
21:00
Утрехт
:
Серветт Ж
Все коэффициенты
П1
1.53
X
4.92
П2
5.86
Футбол. Лига Европы
21:00
Шахтер
:
Панатинаикос
Все коэффициенты
П1
1.80
X
3.88
П2
4.82
Футбол. Лига конференций
21:00
Целе
:
Лугано
Все коэффициенты
П1
2.24
X
3.80
П2
3.15
Футбол. Лига конференций
21:00
Неман
:
Клаксвик
Все коэффициенты
П1
2.17
X
3.45
П2
3.51
Футбол. Лига конференций
21:00
АЕК
:
Арис Л
Все коэффициенты
П1
1.52
X
4.61
П2
6.50
Футбол. Лига конференций
21:00
Маккаби Хайфа
:
Ракув
Все коэффициенты
П1
3.30
X
3.50
П2
2.25
Футбол. Лига конференций
21:00
Бешикташ
:
Сент-Патрик'с Атлетик
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
21:15
Ягеллония
:
Силькеборг
Все коэффициенты
П1
2.10
X
3.50
П2
3.95
Футбол. Лига Европы
21:30
Брага
:
ЧФР
Все коэффициенты
П1
1.42
X
4.82
П2
8.50
Футбол. Лига конференций
21:30
Спартак Тр
:
Университатя Кр
Все коэффициенты
П1
2.05
X
3.75
П2
3.55
Футбол. Лига конференций
21:45
Линфилд
:
Викингур Л
Все коэффициенты
П1
1.43
X
4.54
П2
7.75
Футбол. Лига конференций
21:45
Данди Юнайтед
:
Рапид В
Все коэффициенты
П1
4.50
X
3.95
П2
1.79
Футбол. Лига конференций
21:45
Динамо Тр
:
Хайдук С
Все коэффициенты
П1
4.40
X
3.86
П2
1.82
Футбол. Лига Европы
22:00
Легия
:
АЕК Л
Все коэффициенты
П1
1.67
X
4.40
П2
4.96
Футбол. Лига конференций
22:00
Эгнатия
:
Олимпия Л
Все коэффициенты
П1
3.45
X
3.38
П2
2.25
Футбол. Лига конференций
22:00
Виртус
:
Милсами
Все коэффициенты
П1
5.57
X
4.70
П2
1.58
Футбол. Лига конференций
22:00
Санта-Клара
:
Ларн
Все коэффициенты
П1
1.17
X
7.75
П2
26.00
Футбол. Лига конференций
22:00
Шэмрок Роверс
:
Балкани
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
22:00
Хайберниан
:
Партизан
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
22:00
Аустрия
:
Баник О
Все коэффициенты
П1
1.68
X
4.34
П2
4.98
Футбол. Суперкубок
завершен
ПСЖ
2
:
Тоттенхэм Хотспур
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Динамо
0
:
Краснодар
4
П1
X
П2

Луис Энрике похвалил нового вратаря ПСЖ после Суперкубка УЕФА

Главный тренер французского клуба восхитился игрой голкипера.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Главный тренер французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике назвал игру нового вратаря Люка Шевалье невероятной.

— «Тоттенхэм» провел отличный матч, они были сильнее нас. Не знаю, справедливый ли это результат, но таков футбол. Нам еще есть над чем работать. Мы смогли бороться до конца, но еще можем прибавить. Люка Шевалье был невероятен, я очень рад за него, — приводит слова Энрике сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Напомним, в среду, 13 августа, ПСЖ обыграл «Тоттенхэм» в серии пенальти (2:2, 4:3 по пен.) и впервые в истории завоевал Суперкубок УЕФА. Новый голкипер французов Люка Шевалье присоединился к команде только 9 августа, и матч за Суперкубок стал для него дебютным. Оба раза по ходу встречи француз пропустил голы после стандартных положений. Российский вратарь Матвей Сафонов провел матч на скамейке запасных.

Отметим, что экс-вратарь «Краснодара» Сафонов взял уже пятый трофей с ПСЖ после трансфера из «Краснодара». Ранее он выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, а также Лигу чемпионов. По информации СМИ, Матвей Сафонов остается недоволен своим статусом в команде и зол на руководство, в частности на спортивного директора клуба. Об этом сообщает портал Foot1.com. Российский голкипер пока официально не комментировал свое положение в ПСЖ и не высказывал недовольства.

ПСЖ
2:2
Первый тайм: 0:0
Тоттенхэм Хотспур
Футбол, Суперкубок,
13.08.2025, 22:00 (МСК UTC+3)
Bluenergy Stadium
Главные тренеры
Луис Энрике
Томас Франк
Статистика
ПСЖ
Тоттенхэм Хотспур
Удары (всего)
12
12
Удары в створ
3
5
Угловые
7
2
Фолы
12
12
Офсайды
2
4
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти