Луис Энрике похвалил нового вратаря ПСЖ после Суперкубка УЕФА

Отметим, что экс-вратарь «Краснодара» Сафонов взял уже пятый трофей с ПСЖ после трансфера из «Краснодара». Ранее он выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, а также Лигу чемпионов. По информации СМИ, Матвей Сафонов остается недоволен своим статусом в команде и зол на руководство, в частности на спортивного директора клуба. Об этом сообщает портал Foot1.com. Российский голкипер пока официально не комментировал свое положение в ПСЖ и не высказывал недовольства.