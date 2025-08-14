Луис Энрике похвалил нового вратаря ПСЖ после Суперкубка УЕФА

Главный тренер французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике назвал игру нового вратаря Люка Шевалье невероятной.
— «Тоттенхэм» провел отличный матч, они были сильнее нас. Не знаю, справедливый ли это результат, но таков футбол. Нам еще есть над чем работать. Мы смогли бороться до конца, но еще можем прибавить. Люка Шевалье был невероятен, я очень рад за него, — приводит слова Энрике сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Напомним, в среду, 13 августа, ПСЖ обыграл «Тоттенхэм» в серии пенальти (2:2, 4:3 по пен.) и впервые в истории завоевал Суперкубок УЕФА. Новый голкипер французов Люка Шевалье присоединился к команде только 9 августа, и матч за Суперкубок стал для него дебютным. Оба раза по ходу встречи француз пропустил голы после стандартных положений. Российский вратарь Матвей Сафонов провел матч на скамейке запасных.
Отметим, что экс-вратарь «Краснодара» Сафонов взял уже пятый трофей с ПСЖ после трансфера из «Краснодара». Ранее он выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, а также Лигу чемпионов. По информации СМИ, Матвей Сафонов остается недоволен своим статусом в команде и зол на руководство, в частности на спортивного директора клуба. Об этом сообщает портал Foot1.com. Российский голкипер пока официально не комментировал свое положение в ПСЖ и не высказывал недовольства.
