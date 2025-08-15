Ричмонд
Тренер «Тоттенхэма» о Суперкубке: операция прошла успешно, пациент умер

Главный тренер «Тоттенхэма» Томас Франк прокомментировал итог Суперкубка УЕФА, в котором его команда проиграла, хотя к 85-й минуте вела в счете 2:0.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

13 августа действующий победитель Лиги чемпионов «ПСЖ» стал обладателем Суперкубка УЕФА, в серии пенальти переиграв триумфатора Лиги Европы «Тоттенхэм» (2:2, 4:3 по пенальти). В составе лондонцев отличились защитники Микки ван де Вен и Кристиан Ромеро. У французской команды голы на счету Ли Кан Ина и Гонсалу Рамуша.

«Я чрезвычайно горжусь командой. Мы показали, что можем на равных соперничать с, возможно, лучшей командой мира. 75−80 минут мы вели игру идеально. Именно поэтому поражение так тяжело принять. Проиграть в серии пенальти — это как подбросить монетку. Сегодня футбол был жесток», — сказал Томас Франк после матча с «ПСЖ».

«С медицинской точки зрения операция прошла успешно, но пациент умер», — добавил датский специалист.

Томас Франк летом 2025 года возглавил «Тоттенхэм», сменив на этом посту Ангелоса Постекоглу. Ранее датчанин с 2018 года был главным тренером другого лондонского клуба — «Брентфорда».

16 августа в рамках первого тура Английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» дома сыграет с «Бернли». Встреча начнется в 17 часов по московскому времени.

ПСЖ
2:2
Первый тайм: 0:0
Тоттенхэм Хотспур
Футбол, Суперкубок,
13.08.2025, 22:00 (МСК UTC+3)
Bluenergy Stadium
Главные тренеры
Луис Энрике
Томас Франк
Статистика
ПСЖ
Тоттенхэм Хотспур
Удары (всего)
12
12
Удары в створ
3
5
Угловые
7
2
Фолы
12
12
Офсайды
2
4
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти