Тренер «Тоттенхэма» о Суперкубке: операция прошла успешно, пациент умер

«Я чрезвычайно горжусь командой. Мы показали, что можем на равных соперничать с, возможно, лучшей командой мира. 75−80 минут мы вели игру идеально. Именно поэтому поражение так тяжело принять. Проиграть в серии пенальти — это как подбросить монетку. Сегодня футбол был жесток», — сказал Томас Франк после матча с «ПСЖ».