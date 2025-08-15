Тренер «Тоттенхэма» о Суперкубке: операция прошла успешно, пациент умер

13 августа действующий победитель Лиги чемпионов «ПСЖ» стал обладателем Суперкубка УЕФА, в серии пенальти переиграв триумфатора Лиги Европы «Тоттенхэм» (2:2, 4:3 по пенальти). В составе лондонцев отличились защитники Микки ван де Вен и Кристиан Ромеро. У французской команды голы на счету Ли Кан Ина и Гонсалу Рамуша.
«Я чрезвычайно горжусь командой. Мы показали, что можем на равных соперничать с, возможно, лучшей командой мира. 75−80 минут мы вели игру идеально. Именно поэтому поражение так тяжело принять. Проиграть в серии пенальти — это как подбросить монетку. Сегодня футбол был жесток», — сказал Томас Франк после матча с «ПСЖ».
«С медицинской точки зрения операция прошла успешно, но пациент умер», — добавил датский специалист.
Томас Франк летом 2025 года возглавил «Тоттенхэм», сменив на этом посту Ангелоса Постекоглу. Ранее датчанин с 2018 года был главным тренером другого лондонского клуба — «Брентфорда».
16 августа в рамках первого тура Английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» дома сыграет с «Бернли». Встреча начнется в 17 часов по московскому времени.
Луис Энрике
Томас Франк
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти