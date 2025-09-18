Матч «Манчестер Сити» — «Наполи» 18 сентября 2025 года: когда начало и где смотреть

Причем уехал не в Саудовскую Аравию или США, как некоторые, а в лучшую команду Италии, где абсолютно без раскачки немедленно стал лидером, прекрасно проведя все три первых матча в Серии А (три победы, два гола). Еще три забитых мяча у одного из лучших полузащитников мирового футбола в сентябре за сборную Бельгии. Очень интересно, как Де Брейне в сумасшедшей форме проведет первый матч против главной команды в своей биографии. Принципиален он и для еще одного беглеца из Манчестера, Скотта Мактоминея, но ему «Сити» всегда были врагами, ведь он из «Юнайтед».