Матч «Манчестер Сити» — «Наполи» 18 сентября 2025 года: когда начало и где смотреть

В четверг, 18 сентября, в рамках 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов английский «Манчестер Сити» встретится с итальянским «Наполи».

Игорь Борунов
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Игра начнется в 22:00 мск на стадионе «Этихад» в Манчестере. Главный арбитр матча — Феликс Цвайер (Германия). В прямом эфире встречу покажет «Okko». Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, следить за ходом встречи вы сможете по ссылке.

Встреча в первом туре Лиги чемпионов экс-чемпиона Англии и действующего чемпиона Италии — громкая вывеска сама по себе, но это тот случай, когда все внимание приковано к одному участнику этого противостояния. Речь, конечно, о живой легенде «Манчестер Сити» Кевине Де Брейне. 34-летний бельгиец в этом году покинул клуб, где провел ровно десять сезонов и стал мировой звездой.

Причем уехал не в Саудовскую Аравию или США, как некоторые, а в лучшую команду Италии, где абсолютно без раскачки немедленно стал лидером, прекрасно проведя все три первых матча в Серии А (три победы, два гола). Еще три забитых мяча у одного из лучших полузащитников мирового футбола в сентябре за сборную Бельгии. Очень интересно, как Де Брейне в сумасшедшей форме проведет первый матч против главной команды в своей биографии. Принципиален он и для еще одного беглеца из Манчестера, Скотта Мактоминея, но ему «Сити» всегда были врагами, ведь он из «Юнайтед».

У новой команды Кевина на старте сезона все практически идеально. Как уже сказано, три победы, первое место и качественный футбол во всех матчах. Чего не скажешь о команде Пепа Гвардиолы, которая снова хандрит, проиграла «Тоттенхэму» и «Брайтону», правда, последняя глава все-таки позитивная: разгром заклятых соперников из «МЮ» в дерби со счетом 3:0. Ознаменует ли он начало нового рывка «горожан» к вершинам АПЛ и Лиги чемпионов, узнаем сегодня. Основания для оптимизма есть: викинг Эрлинг Холанд снова рвет и мечет, а в дерби уверенно дебютировал новый страж ворот Джанлуиджи Доннарумма. Результаты и расписание матчей Лиги чемпионов вы можете найти здесь.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение английскому клубу. Поставить на победу «Манчестер Сити» можно с коэффициентом 1,73, шансы подопечных Антонио Конте оценили в 5,22, а ничья идет с коэффициентом 4,20. По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1,73, а тотал меньше 2.5 мяча идет за 2,10. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.75.

