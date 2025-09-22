Генсек РФС заявил, что в УЕФА не обсуждается возвращение России

Ранее сообщалось, что на последнем исполкоме УЕФА, который состоялся 11 сентября в Тиране, обсуждался вопрос возвращения России на международную арену. За возвращение российских команд высказались семь стран, еще семь выразили готовность вести диалог по этому вопросу. Против возвращения России на международную арену выступают 14 стран, в том числе Украина.
«На исполкоме УЕФА ничего не было. УЕФА в рамках нашего с ними диалога этот вопрос постоянно рассматривает и обсуждает. Но какого-то формализованного голосования пока нет. Тем не менее мы видим, что всё большее количество стран в рамках коммуникации позитивно относятся к возвращению России на международную арену. Очень важно, чтобы и различные ограничители, скажем так, больше политические, тоже были сняты. И мы не столкнулись бы с невозможностью реализовать это решение.
Президент УЕФА говорил, что он находится под очень серьезным давлением — именно политическим. Многие федерации находятся исключительно под таким давлением. Поэтому думаю, что постепенно совместная работа, которую ведет РФС и Министерство спорта РФ, приведет к тому, что наши клубы и сборная будут возвращены на международную арену», — сказал Митрофанов.
В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях. С тех пор сборная России вынуждена проводить исключительно товарищеские матчи.
В марте этого года президент РФС Александр Дюков заявил, что рассчитывает на принятие решения о возвращении российских клубов и сборных на международную арену в течение года.