Генсек РФС заявил, что в УЕФА не обсуждается возвращение России

«На исполкоме УЕФА ничего не было. УЕФА в рамках нашего с ними диалога этот вопрос постоянно рассматривает и обсуждает. Но какого-то формализованного голосования пока нет. Тем не менее мы видим, что всё большее количество стран в рамках коммуникации позитивно относятся к возвращению России на международную арену. Очень важно, чтобы и различные ограничители, скажем так, больше политические, тоже были сняты. И мы не столкнулись бы с невозможностью реализовать это решение.



Президент УЕФА говорил, что он находится под очень серьезным давлением — именно политическим. Многие федерации находятся исключительно под таким давлением. Поэтому думаю, что постепенно совместная работа, которую ведет РФС и Министерство спорта РФ, приведет к тому, что наши клубы и сборная будут возвращены на международную арену», — сказал Митрофанов.