Мбаппе ответил казахскому болельщику на «Салам алейкум, брат!»

Во вторник, 30 сентября, в Алматы состоится матч второго тура общего этапа Лиги чемпионов «Кайрат» — «Реал». Начало матча — в 19:45 по московскому времени.
Как сообщают СМИ, фанаты окружили гостиницу Intercontinental, где остановился мадридский клуб. При этом «Реал» выкупил все номера в Interсontinental на время своего пребывания.
Один из них обратился к проходящему Мбаппе со словами: «Салам Алейкум, брат!» Нападающий «Реала» не проигнорировал это приветствие — он с улыбкой «отбил кулачок» болельщику.
В матче первого тура Лиги чемпионов «Кайрат» с крупным счетом проиграл лиссабонскому «Спортингу» (1:4), а «Реал» победил «Марсель» (2:1).
В этом году «Кайрат» впервые пробился в Лигу чемпионов, успешно преодолев квалификацию. Алматинцы на пути к основного этапу турнира одолели словенскую «Любляну», финский КуПС, «Слован» из Братиславы и шотландский «Селтик».