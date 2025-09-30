Медведев стучится в финал, «Кайрат» против «Реала», Моуриньо возвращается в Лондон: что смотреть сегодня

После бесславного вылета на US Open Медведев решился на смену тренера и вот в осенней части сезона результаты неожиданно пошли в гору. Даниил уверенно прошел двух теннисистов с русскими корнями из топ-20 — испанца Давидович-Фокину и немца Зверева. Теперь на очереди восходящая звезда мирового тенниса Ленер Тьен, который проводит первый полноценный сезон в ATP. Они уже встречались в этом году на Australian Open и тогда 19-летний американец вышел победителем из затяжного пятисетового поединка. Тогда, со стороны Медведева, вероятно, имела место недооценка соперника и плохая форма в целом. Сейчас ни о чем таком говорить не приходится — на кону выход в финал и потенциальный матч против первой ракетки мира Янника Синнера.