Медведев стучится в финал, «Кайрат» против «Реала», Моуриньо возвращается в Лондон: что смотреть сегодня

Теннис. Мужчины. ATP 500. Пекин. ½ финала. Ленер Тьен (США, 52) — Даниил Медведев (Россия, 18)
12:00: Где смотреть: зарубежные каналы, доступные в IPTV, паблики VK.
После бесславного вылета на US Open Медведев решился на смену тренера и вот в осенней части сезона результаты неожиданно пошли в гору. Даниил уверенно прошел двух теннисистов с русскими корнями из топ-20 — испанца Давидович-Фокину и немца Зверева. Теперь на очереди восходящая звезда мирового тенниса Ленер Тьен, который проводит первый полноценный сезон в ATP. Они уже встречались в этом году на Australian Open и тогда 19-летний американец вышел победителем из затяжного пятисетового поединка. Тогда, со стороны Медведева, вероятно, имела место недооценка соперника и плохая форма в целом. Сейчас ни о чем таком говорить не приходится — на кону выход в финал и потенциальный матч против первой ракетки мира Янника Синнера.
Футбол. Кубок России. Путь РПЛ. Групповой этап. 5-й тур. «Рубин» (Казань) — «Зенит» (Санкт-Петербург)
18:00. Где смотреть: «Матч ТВ».
«Зенит» уже гарантировал себе первое место в группе, выиграв ближайшим резервом четыре из четырех матчей. После такого результата петербуржцы наверняка попробуют добиться большего и пройти весь групповой этап без поражений. «Рубин» находится на спаде и в последних семи матчах одержал всего одну победу. В кубке казанцы идут на серии из трех поражений подряд и очередная потеря очков может поставить крест на их дальнейших перспективах в турнире. Стоит ожидать открытой и результативной игры.
Футбол. Лига чемпионов. Общий этап. 2-й тур. «Кайрат» (Казахстан) — «Реал Мадрид» (Испания)
19:45. Где смотреть: Okko.
Исторический матч в Алматы, куда прилетела самая титулованная команда в истории Лиги чемпионов. В Казахстане безумный ажиотаж по поводу этого матча, стадион будет переполнен и в такой атмосфере «Кайрат» будет биться насмерть. Команда неплохо противостояла на выезде «Спортингу», но из-за недостатка опыта посыпалась, пропустив четыре мяча.
«Реал» накануне поездки в Казахстан потерпел болезненное поражение в мадридском дерби, и в таком состоянии им пришлось преодолеть 6500 километров на восток. Команда Хаби Алонсо столкнулась не только с акклиматизацией, но и с рядом кадровых проблем в обороне: недоступны Трент, Карвахаль, Милитао, Менди и Рюдигер. Это дает «Кайрату» определенные шансы проявить себя в атаке, но вот сдержать Мбаппе и Винисиуса будет крайне тяжело. «Реал» должен побеждать на классе, но матч может получиться близким. Верим, что «Кайрат» способен на достойное сопротивление топ-клубу на родной земле.
Футбол. Кубок России. Путь РПЛ. Групповой этап. 5-й тур. «Краснодар» — «Динамо» (Москва)
20:30. Где смотреть: «Матч ТВ».
Центральный поединок игрового дня в Кубке России. «Краснодар» после потери лидерства в РПЛ попытается вернуться на победную поступь, а «Динамо» постарается взять у «быков» реванш за августовское поражение со счетом 0:4. Поединок к тому же имеет принципиальное турнирное значение. «Динамо» с Карпиным потихоньку выходит из кризиса и идет на серии из трех побед. Было бы весьма кстати закрепить этот результат в матче с действующим чемпионом. «Краснодар» последние годы доминирует в личных встречах, выиграв 10 из 11 последних матчей. А «Динамо» не может забить «быкам» на протяжении 429 игровых минут — эта серия очевидно затянулась. Обе команды предпочитают играть в открытый футбол, поэтому наверняка в предстоящем матче будет забито немало голов. Нас точно ждет напряженная и зрелищная игра.
Футбол. Лига чемпионов. Общий этап. 2-й тур. «Челси» (Англия) — «Бенфика» (Португалия)
22:00. Где смотреть: Okko.
И «Челси», и «Бенфика» стартовали в Лиге чемпионов с поражений. Да и вообще лондонцы подходят к этому матчу в удручающем состоянии — за последний месяц команда Энцо Марески сумела обыграть лишь «Линкольн» (2:1) из английской Лиги 1. В «Бенфике» неожиданно материализовался Жозе Моуриньо, который успел провести три матча в Примейре, набрав семь очков из девяти возможных. Несмотря на положительный результат, пока похвастаться уверенной игрой «орлы» не могут. И все-таки для Моуриньо это первая серьезная проверка на новом месте и по-настоящему принципиальный матч, ведь он играет против клуба, в котором сделал себе имя. Поэтому стоит ожидать, что «особенный» в этой встрече подготовит для нас нечто по-настоящему особенное.