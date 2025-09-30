Матч «Галатасарай» — «Ливерпуль» 30 сентября 2025 года: когда начало и где смотреть

«Ливерпуль» вошел в новый сезон еще более грозной силой, чем в предыдущем, когда он под руководством нового главного тренера Арне Слота вернул себе чемпионский титул в Англии. Летом мерсисайдцы провели впечатляющую трансферную кампанию, главная цель которой — вернуться на трон и в Европе тоже. Виртц, Исак и Экитике понадобились именно для этого. Но расстилать ковровую дорожку к трофею в Лиге чемпионов (как, впрочем, и в АПЛ) перед «Ливерпулем» никто не собирается. В 1-м туре это уже продемонстрировал мадридский «Атлетико», который уступал на «Энфилде» 0:2 к 7-й минуте, но вернулся в игру и, если бы не неукротимый Вирджил ван Дейк на 92-й минуте, удержал бы ничью.
У «Галатасарая» амбиции, конечно, скромнее, хотя коллектив Окана Бурука тоже чемпион своей страны. Причем, в отличие от «Ливерпуля», уже и в новом сезоне лидерству набравшего все возможные очки в семи турах «Галатасарая» никто не угрожает, даже отставший «Фенербахче». У турецкого чемпиона в атаке свои звезды: Икарди и Осимхен. Правда, нигериец только вернулся на поле после очередной травмы, полученной в сборной. А вот старт в Лиге чемпионов стамбульским «львам» не удался совсем. Матч во Франкфурте начался для красно-желтых прекрасно, голом Юнуса Акгюна уже на 8-й минуте, но постепенно превратился в кошмар: два автогола, два мяча, пропущенных в добавленное к первому тайму время, и полный разгром от «Айнтрахта» со счетом 1:5. Даже против мощного «Ливерпуля» на своем ревущем стадионе турецкие фанаты рассчитывают на совершенно другой футбол. Результаты и расписание матчей Лиги чемпионов вы можете найти здесь.
Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Ливерпуля» предлагается с коэффициентом 1,67, ничья идет за 4,60, а победа «Галатасарая» оценивается в 4,75. Вместе с тем аналитики ждут результативной игры. Тотал меньше 2.5 мяча доступен с коэффициентом 2,90, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1,41, причем голы ждут в исполнении обеих команд. Если они обе забьют, сыграет коэффициент 1,50.