Матч «Галатасарай» — «Ливерпуль» 30 сентября 2025 года: когда начало и где смотреть

У «Галатасарая» амбиции, конечно, скромнее, хотя коллектив Окана Бурука тоже чемпион своей страны. Причем, в отличие от «Ливерпуля», уже и в новом сезоне лидерству набравшего все возможные очки в семи турах «Галатасарая» никто не угрожает, даже отставший «Фенербахче». У турецкого чемпиона в атаке свои звезды: Икарди и Осимхен. Правда, нигериец только вернулся на поле после очередной травмы, полученной в сборной. А вот старт в Лиге чемпионов стамбульским «львам» не удался совсем. Матч во Франкфурте начался для красно-желтых прекрасно, голом Юнуса Акгюна уже на 8-й минуте, но постепенно превратился в кошмар: два автогола, два мяча, пропущенных в добавленное к первому тайму время, и полный разгром от «Айнтрахта» со счетом 1:5. Даже против мощного «Ливерпуля» на своем ревущем стадионе турецкие фанаты рассчитывают на совершенно другой футбол. Результаты и расписание матчей Лиги чемпионов вы можете найти здесь.