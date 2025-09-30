Кварацхелия пропустит матч Лиги чемпионов с «Барселоной»

Хвича Кварацхелия получил травму в игре чемпионата Франции против «Осером» (2:0).
Парижанам в предстоящей встрече также не помогут Маркиньос, Дезире Дуэ и Усман Дембеле. Зато в состав в числе прочих включены Витинья, Жоау Невеш, Забарный и Сафонов. В составе «Барселоны» из-за повреждений не сыграют голкиперы Жоан Гарсия и Марк-Андре Тер Штеген, полузащитники Фермин Лопес и Гави, а также вингер Рафинья.
Трансфер Кварацхелии из «Наполи» в январе 2025 года обошелся «ПСЖ» в 70 миллионов евро. 24-летний футболист провел за клуб 39 матчей во всех турнирах, в которых отметился 9 забитыми мячами и 8 голевыми передачами.
С февраля 2019 года по март 2022 года Кварацхелия выступал в России за московский «Локомотив» и казанский «Рубин». На его счету 81 матч в РПЛ и Кубке России, в которых он забил 10 мячей и сделал 18 голевых передач.