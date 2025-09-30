Ричмонд
Матч-центр
Футбол. Кубок России
18:00
Рубин
:
Зенит
Все коэффициенты
П1
3.85
X
3.55
П2
2.07
Футбол. Лига чемпионов
19:45
Аталанта
:
Брюгге
Все коэффициенты
П1
1.93
X
4.03
П2
3.80
Футбол. Лига чемпионов
19:45
Кайрат
:
Реал
Все коэффициенты
П1
26.00
X
12.50
П2
1.10
Футбол. Кубок России
20:30
Краснодар
:
Динамо
Все коэффициенты
П1
2.05
X
3.90
П2
3.85
Футбол. Кубок России
20:30
Ахмат
:
Оренбург
Все коэффициенты
П1
1.61
X
4.43
П2
5.81
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Атлетико
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.26
П2
6.95
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Буде-Глимт
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
3.20
X
3.93
П2
2.16
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Челси
:
Бенфика
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.24
П2
5.35
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Галатасарай
:
Ливерпуль
Все коэффициенты
П1
5.20
X
4.80
П2
1.61
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Интер
:
Славия Пр
Все коэффициенты
П1
1.28
X
6.46
П2
10.25
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Марсель
:
Аякс
Все коэффициенты
П1
1.44
X
5.13
П2
7.23
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Пафос
:
Бавария
Все коэффициенты
П1
20.00
X
9.75
П2
1.14

Кварацхелия пропустит матч Лиги чемпионов с «Барселоной»

Грузинский вингер «ПСЖ» Хвича Кварацхелия не попал в заявку команды на матч общего этапа Лиги чемпионов против «Барселоны». Игра пройдет 1 октября в столице Каталонии.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Хвича Кварацхелия получил травму в игре чемпионата Франции против «Осером» (2:0).

Парижанам в предстоящей встрече также не помогут Маркиньос, Дезире Дуэ и Усман Дембеле. Зато в состав в числе прочих включены Витинья, Жоау Невеш, Забарный и Сафонов. В составе «Барселоны» из-за повреждений не сыграют голкиперы Жоан Гарсия и Марк-Андре Тер Штеген, полузащитники Фермин Лопес и Гави, а также вингер Рафинья.

Трансфер Кварацхелии из «Наполи» в январе 2025 года обошелся «ПСЖ» в 70 миллионов евро. 24-летний футболист провел за клуб 39 матчей во всех турнирах, в которых отметился 9 забитыми мячами и 8 голевыми передачами.

С февраля 2019 года по март 2022 года Кварацхелия выступал в России за московский «Локомотив» и казанский «Рубин». На его счету 81 матч в РПЛ и Кубке России, в которых он забил 10 мячей и сделал 18 голевых передач.