Объявлены претенденты на награду лучшему игроку недели в ЛЧ

Футбол. Кубок России
19:30
Спартак
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
2.07
X
3.65
П2
3.85
Футбол. Лига Европы
20:45
Базель
:
ФКСБ
Все коэффициенты
П1
1.57
X
4.46
П2
5.98
Футбол. Лига Европы
20:45
Црвена Звезда
:
Лилль
Все коэффициенты
П1
3.05
X
3.62
П2
2.36
Футбол. Лига Европы
20:45
Динамо З
:
Сельта
Все коэффициенты
П1
2.70
X
3.50
П2
2.69
Футбол. Лига Европы
20:45
Мальме
:
Панатинаикос
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.46
П2
2.65
Футбол. Лига Европы
20:45
Ницца
:
Фрайбург
Все коэффициенты
П1
2.68
X
3.53
П2
2.70
Футбол. Лига Европы
20:45
Зальцбург
:
Гоу Эхед Иглз
Все коэффициенты
П1
1.62
X
4.52
П2
5.23
Футбол. Лига Европы
20:45
Штурм
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
5.06
X
4.13
П2
1.69
Футбол. Лига Европы
20:45
Утрехт
:
Порту
Все коэффициенты
П1
5.00
X
4.20
П2
1.71
Футбол. Лига конференций
20:45
АЕК
:
Шэмрок Роверс
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
20:45
АЕК Л
:
Абердин
Все коэффициенты
П1
1.50
X
4.57
П2
6.86
Футбол. Лига конференций
20:45
Целе
:
Легия
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.74
П2
3.00
Футбол. Лига конференций
20:45
Майнц
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
2.22
X
3.30
П2
3.40
Футбол. Лига конференций
20:45
Ноа
:
Сигма
Все коэффициенты
П1
2.11
X
3.65
П2
3.80
Футбол. Лига конференций
20:45
Самсунспор
:
Хамрун Спартанс
Все коэффициенты
П1
1.20
X
7.75
П2
15.00
Футбол. Лига конференций
20:45
Шахтер
:
Брейдаблик
Все коэффициенты
П1
1.19
X
8.25
П2
14.50
Футбол. Лига конференций
20:45
Спарта П
:
Ракув
Все коэффициенты
П1
1.81
X
3.74
П2
4.77
Футбол. Лига Европы
23:00
Астон Вилла
:
Маккаби
Все коэффициенты
П1
1.22
X
7.39
П2
14.00
Футбол. Лига Европы
23:00
Бетис
:
Лион
Все коэффициенты
П1
1.77
X
4.20
П2
4.60
Футбол. Лига Европы
23:00
Болонья
:
Бранн
Все коэффициенты
П1
1.36
X
5.51
П2
8.50
Футбол. Лига Европы
23:00
Брага
:
Генк
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.13
П2
4.63
Футбол. Лига Европы
23:00
Ференцварош
:
Лудогорец
Все коэффициенты
П1
1.64
X
4.22
П2
5.44
Футбол. Лига Европы
23:00
ПАОК
:
Янг Бойз
Все коэффициенты
П1
1.69
X
4.36
П2
4.80
Футбол. Лига Европы
23:00
Виктория Пл
:
Фенербахче
Все коэффициенты
П1
3.20
X
3.64
П2
2.29
Футбол. Лига Европы
23:00
Рейнджерс
:
Рома
Все коэффициенты
П1
5.30
X
4.11
П2
1.72
Футбол. Лига Европы
23:00
Штутгарт
:
Фейеноорд
Все коэффициенты
П1
1.78
X
4.06
П2
4.50
Футбол. Лига конференций
23:00
Кристал Пэлас
:
АЗ
Все коэффициенты
П1
1.47
X
5.07
П2
6.81
Футбол. Лига конференций
23:00
Динамо К
:
Зриньски
Все коэффициенты
П1
1.67
X
4.07
П2
5.39
Футбол. Лига конференций
23:00
Хеккен
:
Страсбур
Все коэффициенты
П1
3.41
X
4.01
П2
2.05
Футбол. Лига конференций
23:00
Лозанна
:
Омония
Все коэффициенты
П1
2.19
X
3.65
П2
3.35
Футбол. Лига конференций
23:00
Линколн
:
Риека
Все коэффициенты
П1
8.60
X
4.80
П2
1.36
Футбол. Лига конференций
23:00
Райо Вальекано
:
Лех
Все коэффициенты
П1
1.49
X
4.73
П2
6.80
Футбол. Лига конференций
23:00
Шелбурн
:
Дрита
Все коэффициенты
П1
1.85
X
3.75
П2
4.60
Футбол. Лига конференций
23:00
Шкендия
:
Ягеллония
Все коэффициенты
П1
4.11
X
3.73
П2
1.93
Футбол. Лига конференций
23:00
Рапид В
:
Университатя Кр
Все коэффициенты
П1
1.81
X
3.65
П2
4.50
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Аякс
0
:
Галатасарай
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Бенфика
0
:
Байер
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Брюгге
3
:
Барселона
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Интер
2
:
Кайрат
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Манчестер Сити
4
:
Боруссия Д
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Марсель
0
:
Аталанта
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ньюкасл Юнайтед
2
:
Атлетик
0
П1
X
П2

Объявлены претенденты на награду лучшему игроку недели в ЛЧ

Пресс-служба УЕФА объявила четырех футболистов, претендующих на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

В число номинантов вошли полузащитник «Брюгге» Карлуш Форбш, полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден, форвард «Галатасарая» Виктор Осимхен и полузащитник «Арсенала» Микель Мерино.

Карлуш Форбш оформил дубль и сделал результативную передачу в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Барселоной» (3:3). Фил Фоден забил два мяча в ворота дортмундской «Боруссии» (4:1). Микель Мерино отметился двумя голами во встрече со «Славией» (3:0). Нападающий Виктор Осимхен оформил хет-трик в игре с «Аяксом» (3:0), дважды забив с пенальти.

После 4-го тура ЛЧ первое место в турнирной таблице занимает мюнхенская «Бавария» с 12 очками. На втором месте идет лондонский «Арсенал», отставая от лидера по дополнительным показателям. Третью строчку занимает прошлогодний финалист — миланский «Интер» с 12 баллами.

Напомним, в общем этапе Лиги чемпионов принимают участие 36 клубов. Все команды проведут на первом этапе по восемь матчей — четыре дома и такое же количество встреч в гостях. Все клубы объединены в сводную таблицу, первая восьмерка автоматически выйдет в ⅛ финала, команды, которые займут места с 9-го по 24-е, определят в стыковых матчах оставшихся участников плей-офф. Лига чемпионов проводится в данном формате с прошлого сезона.

Аякс
0:3
Первый тайм: 0:0
Галатасарай
Футбол, Лига чемпионов, Общий этап. 4-й тур
5.11.2025, 23:00 (МСК UTC+3)
Johan Cruyff Arena
Главные тренеры
Джон Хейтинга
Окан Бурук
Голы
Галатасарай
Виктор Осимхен
(Лерой Сане)
59′
Виктор Осимхен
66′
Виктор Осимхен
78′
Составы команд
Аякс
22
Ремко Пасвер
3
Антон Гоэи
38′
18
Дэви Классен
75′
25
Вут Вегхорст
10
Оскар Глух
37
Йосип Шутало
15
Юри Бас
5
Оуен Вайндал
46′
41
Джеральд Алдерс
24
Жорти Мокио
4′
79′
16
Джеймс Макконнелл
85′
6
Юри Регер
70′
28
Киан Фитц-Джим
11
Мика Годтс
70′
43
Райан Бунида
Галатасарай
1
Угурджан Чакыр
90
Уилфрид Синго
7
Роланд Шоллои
10
Лерой Сане
6
Давинсон Санчес
42
Абдюлкерим Бардакджы
4
Исмаил Якобс
86′
17
Эрен Элмали
8
Габриэл Сара
46′
53
Барыш Йылмаз
45
Виктор Осимхен
81′
9
Мауро Икарди
34
Лукас Торрейра
89′
18
Беркан Кутлу
99
Марио Лемина
86′
23
Каан Айхан
Статистика
Аякс
Галатасарай
Желтые карточки
4
0
Удары (всего)
8
14
Удары в створ
2
7
Штанги, перекладины
0
1
Угловые
3
2
Фолы
12
15
Офсайды
1
3
Судейская бригада
Главный судья
Бенуа Бастьен
(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти