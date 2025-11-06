Объявлены претенденты на награду лучшему игроку недели в ЛЧ

В число номинантов вошли полузащитник «Брюгге» Карлуш Форбш, полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден, форвард «Галатасарая» Виктор Осимхен и полузащитник «Арсенала» Микель Мерино.
Карлуш Форбш оформил дубль и сделал результативную передачу в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Барселоной» (3:3). Фил Фоден забил два мяча в ворота дортмундской «Боруссии» (4:1). Микель Мерино отметился двумя голами во встрече со «Славией» (3:0). Нападающий Виктор Осимхен оформил хет-трик в игре с «Аяксом» (3:0), дважды забив с пенальти.
Напомним, в общем этапе Лиги чемпионов принимают участие 36 клубов. Все команды проведут на первом этапе по восемь матчей — четыре дома и такое же количество встреч в гостях. Все клубы объединены в сводную таблицу, первая восьмерка автоматически выйдет в ⅛ финала, команды, которые займут места с 9-го по 24-е, определят в стыковых матчах оставшихся участников плей-офф. Лига чемпионов проводится в данном формате с прошлого сезона.
Джон Хейтинга
Окан Бурук
Виктор Осимхен
(Лерой Сане)
59′
Виктор Осимхен
66′
Виктор Осимхен
78′
22
Ремко Пасвер
3
Антон Гоэи
38′
18
Дэви Классен
75′
25
Вут Вегхорст
10
Оскар Глух
37
Йосип Шутало
15
Юри Бас
5
Оуен Вайндал
46′
41
Джеральд Алдерс
24
Жорти Мокио
4′
79′
16
Джеймс Макконнелл
85′
6
Юри Регер
70′
28
Киан Фитц-Джим
11
Мика Годтс
70′
43
Райан Бунида
1
Угурджан Чакыр
90
Уилфрид Синго
7
Роланд Шоллои
10
Лерой Сане
6
Давинсон Санчес
42
Абдюлкерим Бардакджы
4
Исмаил Якобс
86′
17
Эрен Элмали
8
Габриэл Сара
46′
53
Барыш Йылмаз
45
Виктор Осимхен
81′
9
Мауро Икарди
34
Лукас Торрейра
89′
18
Беркан Кутлу
99
Марио Лемина
86′
23
Каан Айхан
Главный судья
Бенуа Бастьен
(Франция)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти