Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
19:00
Ротор
:
Челябинск
Все коэффициенты
П1
2.32
X
2.95
П2
3.70
Футбол. Италия
20:30
Торино
:
Комо
Все коэффициенты
П1
3.60
X
3.20
П2
2.28
Футбол. Италия
22:45
Сассуоло
:
Пиза
Все коэффициенты
П1
2.13
X
3.27
П2
3.95
Футбол. Англия
23:00
Манчестер Юнайтед
:
Эвертон
Все коэффициенты
П1
1.88
X
3.85
П2
4.30
Футбол. Испания
23:00
Эспаньол
:
Севилья
Все коэффициенты
П1
2.07
X
3.45
П2
3.94
Футбол. Испания
завершен
Эльче
2
:
Реал
2
П1
X
П2

Матч «Челси» — «Барселона» 25 ноября 2025 года: когда начало и где смотреть

Во вторник, 25 ноября, состоится матч 5-го тура общего раунда Лиги чемпионов между английским «Челси» и испанской «Барселоной».

Игорь Борунов
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Игра начнется в 23:00 мск на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Главный арбитр матча — Славко Винчич (Словения). В прямом эфире встречу покажет «Okko».

У «Челси» и «Барселоны» богатая история встреч в Лиге чемпионов. С 2000-го по 2018 год они встречались в этом турнире 14 раз, одержали по 4 победы и 6 раз сыграли вничью, но особняком стоит противостояние в полуфинале ЛЧ-2008/09. В Барселоне сыграли 0:0, а в ответной игре — 1:1 со спасительным для «Барсы» голом Иньесты на последней минуте и выходом в финал за счет сегодня уже не действующего правила о преимуществе мячей, забитых на выезде. И, конечно, со скандальным судейством норвежца Эвребе, который довел до сумасшествия Дидье Дрогба. С тех пор много воды утекло, «Челси» отомстил «Барселоне» ровно через три года, тоже вышел в финал и тоже его выиграл, но спокойно вспоминать 2009 год никто из болельщиков «синих» точно не способен.

Оба клуба сейчас вторые в своих чемпионатах. «Барселона» гонится за «Реалом», а «Челси» — за «Арсеналом», и идут по похожему графику. В Лиге чемпионов у них вообще одинаковые показатели: по две победы, ничьей и поражению — у каталонцев чуть лучше разница мячей, потому они на 11-м месте, а лондонцы — на 12-м. Результаты и расписание матчей Лиги чемпионов вы можете найти здесь.

Энцо Мареске и Ханси Флику предстоит подумать над выбором составов. Главная проблема «Челси» — нелепая травма Коула Палмера, сломавшего мизинец дома о дверь. У всех были такие болезненные ситуации, но не у всех доходило до переломов. Зато пошла голевая серия у Педру Нету, и весь ноябрь «Челси» вообще не пропускает в АПЛ, но как раз в Лиге чемпионов дал маху в Баку, чуть не проиграв «Карабаху» (2:2).

У сине-гранатовых тогда был свой неприятный выезд, и они тоже еле-еле унесли ноги из Брюгге (3:3). «Барсе» в Лондоне не поможет Педри, он не успел восстановиться в срок. Команду, безусловно, вдохновит долгожданное возвращение на «Камп Ноу», вот только с «Челси» играть на «Стэмфорд Бридж», где «Барсе» всегда непросто.

Букмекеры не выявили в этой паре явного фаворита. На победу «Челси» можно поставить с коэффициентом 2,41, а на успех «Барселоны» — 2,70. Вероятность ничейного исхода относительно высока — коэффициент 4,00. Больше уверенности по поводу голов — их обещают немало, причем в те и другие ворота, исходя из характера игры соперников.