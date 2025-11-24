Матч «Челси» — «Барселона» 25 ноября 2025 года: когда начало и где смотреть

У «Челси» и «Барселоны» богатая история встреч в Лиге чемпионов. С 2000-го по 2018 год они встречались в этом турнире 14 раз, одержали по 4 победы и 6 раз сыграли вничью, но особняком стоит противостояние в полуфинале ЛЧ-2008/09. В Барселоне сыграли 0:0, а в ответной игре — 1:1 со спасительным для «Барсы» голом Иньесты на последней минуте и выходом в финал за счет сегодня уже не действующего правила о преимуществе мячей, забитых на выезде. И, конечно, со скандальным судейством норвежца Эвребе, который довел до сумасшествия Дидье Дрогба. С тех пор много воды утекло, «Челси» отомстил «Барселоне» ровно через три года, тоже вышел в финал и тоже его выиграл, но спокойно вспоминать 2009 год никто из болельщиков «синих» точно не способен.