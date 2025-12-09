Матвей Сафонов может сыграть за «ПСЖ» в матче ЛЧ с «Атлетиком»

Основной голкипер клуба Люка Шевалье и обладатель «Золотого мяча» Усман Дембеле не помогут «ПСЖ» в выездном матче ЛЧ с «Атлетиком». Шевалье продолжает восстановление от травмы, полученной в матче чемпионата Франции с «Монако». Дембеле не сыграет из-за вирусного заболевания.
Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов может занять место в воротах парижан второй раз подряд. Ранее Сафонов впервые в нынешнем сезоне сыграл в матче Лиги 1 против «Ренна» (5:0).
После встречи главный тренер Луис Энрике похвалил Сафонова и заявил, что остался впечатлен его выступлением.
Сафонов перешел в «ПСЖ» в июне 2024 года из «Краснодара» за €20 млн. 26-летний россиянин провел за клуб из Франции 18 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 13 мячей и восемь раз оставил свои ворота в неприкосновенности. Его контракт с парижским клубом рассчитан до лета 2029 года.
В текущем сезоне «ПСЖ» занимает второе место в турнирной таблице Лиги чемпионов с 12 баллами. В чемпионате Франции команда Луиса Энрике располагается на второй строчке с 33 очками, уступая лидирующему «Лансу» один балл.