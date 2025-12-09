Матвей Сафонов может сыграть за «ПСЖ» в матче ЛЧ с «Атлетиком»

Сафонов перешел в «ПСЖ» в июне 2024 года из «Краснодара» за €20 млн. 26-летний россиянин провел за клуб из Франции 18 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 13 мячей и восемь раз оставил свои ворота в неприкосновенности. Его контракт с парижским клубом рассчитан до лета 2029 года.