Головин после разгрома от «Реала» в ЛЧ: «Все закономерно»

— Мы в любом случае будем говорить на эту тему, пытаться что-то изменить. Много факторов, которые влияют на нас. В чемпионате — это судьи, принимающие все спорные решения не в нашу сторону, постоянно какие-то непонятные красные карточки в тот момент, когда команде тяжело. Также у нас много травмированных, но это все не отговорки. Нам нужно играть лучше, — сказал Головин в интервью для Okko Спорт.