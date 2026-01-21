Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Галатасарай
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
3.30
X
3.85
П2
2.12
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Карабах
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
3.09
X
3.87
П2
2.21
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Копенгаген
1
:
Наполи
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Интер
1
:
Арсенал
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Олимпиакос П
2
:
Байер
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Реал
6
:
Монако
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Спортинг
2
:
ПСЖ
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Тоттенхэм Хотспур
2
:
Боруссия Д
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Вильярреал
1
:
Аякс
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Буде-Глимт
3
:
Манчестер Сити
1
П1
X
П2

Головин после разгрома от «Реала» в ЛЧ: «Все закономерно»

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин высказался о поражении в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов от мадридского «Реала» (1:6).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Напомним, «Реал» разгромил «Монако» на своем поле. В составе победителей дубль оформил Килиан Мбаппе (5-я, 26-я минуты), еще по голу забили Франко Мастантуоно (51), Винисиус (63) и Джуд Беллингем (80). На 55-й минуте защитник «Монако» Тило Керер отправил мяч в свои ворота. У проигравших отличился Джордан Тезе (72).

Александр Головин вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 84-й минуте.

— Александр, очень печальный вечер вышел. Сейчас вы можете оценить ситуацию, что вообще пошло не так? В первом тайме было много моментов, что изменилось?

— Я бы не сказал, что что-то изменилось. У нас были моменты как в первом, так и во втором тайме. Мы не забили, мы ошибались. Команды такого уровня наказывают за ошибки, все закономерно.

— Есть у вас претензии к напарникам?

— Именно претензии кому-то лично я точно говорить сейчас не буду. Мы все одна команда, мы все очень плохо играем. Нужно всем вместе изменить эту ситуацию.

— Есть какие-то варианты, как «Монако» выходить из кризиса?

— Мы в любом случае будем говорить на эту тему, пытаться что-то изменить. Много факторов, которые влияют на нас. В чемпионате — это судьи, принимающие все спорные решения не в нашу сторону, постоянно какие-то непонятные красные карточки в тот момент, когда команде тяжело. Также у нас много травмированных, но это все не отговорки. Нам нужно играть лучше, — сказал Головин в интервью для Okko Спорт.

Перед заключительным туром общего этапа ЛЧ «Монако» занимает 20-е место в турнирной таблице с 9 очками. В следующем матче монегаски на своем поле сыграют с «Ювентусом».

Реал
6:1
Первый тайм: 2:0
Монако
Футбол, Лига чемпионов, Общий этап. 7-й тур
20.01.2026, 23:00 (МСК UTC+3)
Сантьяго Бернабеу
Главные тренеры
Альваро Арбелоа
Себастьян Поконьоли
Голы
Реал
Килиан Мбаппе
(Федерико Вальверде)
5′
Килиан Мбаппе
(Винисиус Жуниор)
26′
Франко Мастантуоно
(Винисиус Жуниор)
51′
Тило Керер
55′
Винисиус Жуниор
(Арда Гюлер)
63′
Джуд Беллингем
(Федерико Вальверде)
80′
Монако
Йордан Тезе
72′
Составы команд
Реал
1
Тибо Куртуа
5
Джуд Беллингем
44′
14
Орельен Тшуамени
10
Килиан Мбаппе
7
Винисиус Жуниор
24
Дин Хейсен
8
Федерико Вальверде
83′
47
Дани Месо
6
Эдуардо Камавинга
76′
2
Даниэль Карвахаль
15
Арда Гюлер
76′
20
Франсиско Гарсия
30
Франко Мастантуоно
71′
16
Гонсало Гарсия
17
Рауль Асенсио
46′
19
Дани Себальос
Монако
16
Филипп Кен
12
Кайю Энрике
11
Магнес Аклиуш
5
Тило Керер
3
Эрик Дайер
4
Йордан Тезе
2
де Оливейра Кампос Вандерсон
61′
20
Кассум Уттара
10
Александр Головин
84′
21
Люка Мишаль
31
Ансу Фати
61′
28
Мамаду Кулибали
9
Фоларин Балогун
73′
23
Аладжи Бамба
6
Денис Закария
33′
73′
19
Джордж Иленихенья
Статистика
Реал
Монако
Желтые карточки
1
1
Удары (всего)
25
20
Удары в створ
5
6
Штанги, перекладины
0
1
Угловые
10
6
Фолы
9
11
Судейская бригада
Главный судья
Эспен Эскос
(Норвегия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти