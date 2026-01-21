Головин после разгрома от «Реала» в ЛЧ: «Все закономерно»

Напомним, «Реал» разгромил «Монако» на своем поле. В составе победителей дубль оформил Килиан Мбаппе (5-я, 26-я минуты), еще по голу забили Франко Мастантуоно (51), Винисиус (63) и Джуд Беллингем (80). На 55-й минуте защитник «Монако» Тило Керер отправил мяч в свои ворота. У проигравших отличился Джордан Тезе (72).
Александр Головин вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 84-й минуте.
— Александр, очень печальный вечер вышел. Сейчас вы можете оценить ситуацию, что вообще пошло не так? В первом тайме было много моментов, что изменилось?
— Я бы не сказал, что что-то изменилось. У нас были моменты как в первом, так и во втором тайме. Мы не забили, мы ошибались. Команды такого уровня наказывают за ошибки, все закономерно.
— Есть у вас претензии к напарникам?
— Именно претензии кому-то лично я точно говорить сейчас не буду. Мы все одна команда, мы все очень плохо играем. Нужно всем вместе изменить эту ситуацию.
— Есть какие-то варианты, как «Монако» выходить из кризиса?
— Мы в любом случае будем говорить на эту тему, пытаться что-то изменить. Много факторов, которые влияют на нас. В чемпионате — это судьи, принимающие все спорные решения не в нашу сторону, постоянно какие-то непонятные красные карточки в тот момент, когда команде тяжело. Также у нас много травмированных, но это все не отговорки. Нам нужно играть лучше, — сказал Головин в интервью для Okko Спорт.
Перед заключительным туром общего этапа ЛЧ «Монако» занимает 20-е место в турнирной таблице с 9 очками. В следующем матче монегаски на своем поле сыграют с «Ювентусом».
Альваро Арбелоа
Себастьян Поконьоли
Килиан Мбаппе
(Федерико Вальверде)
5′
Килиан Мбаппе
(Винисиус Жуниор)
26′
Франко Мастантуоно
(Винисиус Жуниор)
51′
Тило Керер
55′
Винисиус Жуниор
(Арда Гюлер)
63′
Джуд Беллингем
(Федерико Вальверде)
80′
Йордан Тезе
72′
1
Тибо Куртуа
5
Джуд Беллингем
44′
14
Орельен Тшуамени
10
Килиан Мбаппе
7
Винисиус Жуниор
24
Дин Хейсен
8
Федерико Вальверде
83′
47
Дани Месо
6
Эдуардо Камавинга
76′
2
Даниэль Карвахаль
15
Арда Гюлер
76′
20
Франсиско Гарсия
30
Франко Мастантуоно
71′
16
Гонсало Гарсия
17
Рауль Асенсио
46′
19
Дани Себальос
16
Филипп Кен
12
Кайю Энрике
11
Магнес Аклиуш
5
Тило Керер
3
Эрик Дайер
4
Йордан Тезе
2
де Оливейра Кампос Вандерсон
61′
20
Кассум Уттара
10
Александр Головин
84′
21
Люка Мишаль
31
Ансу Фати
61′
28
Мамаду Кулибали
9
Фоларин Балогун
73′
23
Аладжи Бамба
6
Денис Закария
33′
73′
19
Джордж Иленихенья
Главный судья
Эспен Эскос
(Норвегия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти