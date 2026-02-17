Пименов: Встреча Головина и Сафонова в ЛЧ будет знаковым событием

Бывший нападающий сборной России и «Локомотива» Руслан Пименов назвал встречу Александра Головина и Матвея Сафонова в матче плей-офф Лиги чемпионов между «Монако» и «ПСЖ» знаковым событием для российского футбола.
«Головин и Сафонов — первые российские футболисты, которые встретятся друг с другом в плей-офф Лиги чемпионов. Однозначно, это знаковое событие для нашего футбола! Я очень рад за них и за всех нас! Желаю им удачи! Ожидания от этой встречи? Думаю, “ПСЖ” пройдет достаточно легко.
Сможет ли «Монако» забить хотя бы один мяч в двух встречах? Абсолютно может. Во-первых, мы видели, как «ПСЖ» иногда заигрывается в атаке и допускает ошибки в обороне, пропуская контратаки. Если «Монако» сыграет строго и выдаст лучшую игру года, тогда есть шансы пройти", — передает слова Пименова Metaratings.ru.
Ответная игра запланирована на 25 февраля. Прошлогодний победитель Лиги чемпионов «ПСЖ» завершил групповой этап на 11-м месте, «Монако» — на 21-м. Победитель этой пары попадет в ⅛ финала на «Барселону» или лондонский «Челси» — жеребьевка пройдет уже по завершении раунда.