Пименов: Встреча Головина и Сафонова в ЛЧ будет знаковым событием

Сможет ли «Монако» забить хотя бы один мяч в двух встречах? Абсолютно может. Во-первых, мы видели, как «ПСЖ» иногда заигрывается в атаке и допускает ошибки в обороне, пропуская контратаки. Если «Монако» сыграет строго и выдаст лучшую игру года, тогда есть шансы пройти", — передает слова Пименова Metaratings.ru.