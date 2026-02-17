Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
18.02
Леванте
:
Вильярреал
Все коэффициенты
П1
4.20
X
4.10
П2
1.83
Футбол. Италия
18.02
Милан
:
Комо
Все коэффициенты
П1
2.32
X
3.38
П2
3.25
Футбол. Англия
18.02
Вулверхэмптон
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
11.00
X
6.03
П2
1.30
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
1
:
Бетис
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
0
:
Лечче
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Жирона
2
:
Барселона
1
П1
X
П2

Пименов: Встреча Головина и Сафонова в ЛЧ будет знаковым событием

17 февраля «ПСЖ» сыграет в гостях с «Монако» в первом матче за выход в ⅛ финала Лиги чемпионов. Встреча начнется в 23 часа по московскому времени.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Бывший нападающий сборной России и «Локомотива» Руслан Пименов назвал встречу Александра Головина и Матвея Сафонова в матче плей-офф Лиги чемпионов между «Монако» и «ПСЖ» знаковым событием для российского футбола.

«Головин и Сафонов — первые российские футболисты, которые встретятся друг с другом в плей-офф Лиги чемпионов. Однозначно, это знаковое событие для нашего футбола! Я очень рад за них и за всех нас! Желаю им удачи! Ожидания от этой встречи? Думаю, “ПСЖ” пройдет достаточно легко.

Сможет ли «Монако» забить хотя бы один мяч в двух встречах? Абсолютно может. Во-первых, мы видели, как «ПСЖ» иногда заигрывается в атаке и допускает ошибки в обороне, пропуская контратаки. Если «Монако» сыграет строго и выдаст лучшую игру года, тогда есть шансы пройти", — передает слова Пименова Metaratings.ru.

Ответная игра запланирована на 25 февраля. Прошлогодний победитель Лиги чемпионов «ПСЖ» завершил групповой этап на 11-м месте, «Монако» — на 21-м. Победитель этой пары попадет в ⅛ финала на «Барселону» или лондонский «Челси» — жеребьевка пройдет уже по завершении раунда.