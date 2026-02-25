Два россиянина сыграют в ⅛ финала Лиги чемпионов

Ранее сообщалось, что Хайкин намерен получить норвежское гражданство, чтобы получить возможность сыграть за сборную Норвегии на ЧМ-2026. При этом у него уже есть паспорта России, Израиля (где он родился) и Великобритании (где он жил с 2009 по 2013 год).