Два россиянина сыграют в ⅛ финала Лиги чемпионов

В двух матчах 30-летний россиянин отразил семь из девяти ударов по своим воротам.
«Буде-Глимт» стал первой норвежской командой с 1987 года, которой удалось выиграть дуэль в плей-офф главного еврокубкового турнира. Клуб из 42-тысячного города Буде проводит свой дебютный сезон в главном еврокубковом турнире. В ⅛ финала «Буде-Глимт» сыграет с «Манчестер Сити» или «Спортингом».
Помимо «Буде-Глимт», в ⅛ финала сыграют вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов или полузащитник «Монако» Александр Головин, чьи команды играют друг с другом в стыковом раунде плей-офф Лиги чемпионов. Первый матч закончился победой «ПСЖ» со счетом 3:2. Ответная игра пройдет сегодня, 25 февраля. Начало матча — в 23:00 по московскому времени.
Хайкин выступает за «Буде-Глимт» с марта 2019 года. На его счету 257 матчей, в которых он пропустил 285 мячей и 87 раз оставил свои ворота в неприкосновенности. Хайкин является четырехкратным чемпионом Норвегии (2020, 2021, 2023, 2024). Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона.
В ноябре 2021 года Хайкин вызывался в сборную России на матчи отборочного турнира ЧМ-2022 против Кипра (6:0) и Хорватии (0:1). Оба матча он провел на скамейке запасных.
Ранее сообщалось, что Хайкин намерен получить норвежское гражданство, чтобы получить возможность сыграть за сборную Норвегии на ЧМ-2026. При этом у него уже есть паспорта России, Израиля (где он родился) и Великобритании (где он жил с 2009 по 2013 год).
Кристиан Киву
Хьетиль Кнутсен
Алессандро Бастони
(Анж-Йоан Бонни)
76′
Йенс Петтер Хауге
58′
Хокун Эвьен
(Йенс Петтер Хауге)
72′
1
Янн Зоммер
95
Алессандро Бастони
25
Мануэль Аканджи
23
Николо Барелла
94
Франческо Эспозито
9
Маркус Тюрам
31
Янн Биссек
81′
2
Дензел Дюмфрис
11
Луис Энрике
62′
8
Петар Сучич
32
Федерико Димарко
81′
30
Карлос Аугусту
7
Петр Зелиньски
62′
17
Анди Диуф
16
Давиде Фраттези
62′
14
Анж-Йоан Бонни
12
Никита Хайкин
20
Фредрик Сьевольд
19
Сондре Брунстад Фет
7
Патрик Берг
10
Йенс Петтер Хауге
4
Один Бьертуфт
6
Юстейн Гундерсен
67′
15
Фредрик Бьеркан
85′
5
Хайтам Алеесами
26
Хокун Эвьен
82′
14
Ульрик Сальтнес
9
Каспер Хег
77′
21
Андреас Хельмерсен
11
Оле Дидрик Бломберг
77′
25
Исак Дюбвик Мяяття
