Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Аталанта
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
2.18
X
3.82
П2
3.17
Футбол. Лига чемпионов
23:00
ПСЖ
:
Монако
Все коэффициенты
П1
1.28
X
7.30
П2
10.00
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ньюкасл Юнайтед
3
:
Карабах
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Интер
1
:
Буде-Глимт
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Байер
0
:
Олимпиакос П
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Атлетико
4
:
Брюгге
1
П1
X
П2

Два россиянина сыграют в ⅛ финала Лиги чемпионов

Российский вратарь «Буде-Глимт» Никита Хайкин помог своей команде дважды обыграть миланский «Интер» (3:1, 2:1) и выйти в ⅛ финала Лиги чемпионов.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Getty Images

В двух матчах 30-летний россиянин отразил семь из девяти ударов по своим воротам.

«Буде-Глимт» стал первой норвежской командой с 1987 года, которой удалось выиграть дуэль в плей-офф главного еврокубкового турнира. Клуб из 42-тысячного города Буде проводит свой дебютный сезон в главном еврокубковом турнире. В ⅛ финала «Буде-Глимт» сыграет с «Манчестер Сити» или «Спортингом».

Футбол
Лига чемпионов 2025/2026
Стыковые матчи, 25.02.2026, 23:00
ПСЖ
-
Монако
-

Помимо «Буде-Глимт», в ⅛ финала сыграют вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов или полузащитник «Монако» Александр Головин, чьи команды играют друг с другом в стыковом раунде плей-офф Лиги чемпионов. Первый матч закончился победой «ПСЖ» со счетом 3:2. Ответная игра пройдет сегодня, 25 февраля. Начало матча — в 23:00 по московскому времени.

Хайкин выступает за «Буде-Глимт» с марта 2019 года. На его счету 257 матчей, в которых он пропустил 285 мячей и 87 раз оставил свои ворота в неприкосновенности. Хайкин является четырехкратным чемпионом Норвегии (2020, 2021, 2023, 2024). Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона.

В ноябре 2021 года Хайкин вызывался в сборную России на матчи отборочного турнира ЧМ-2022 против Кипра (6:0) и Хорватии (0:1). Оба матча он провел на скамейке запасных.

Ранее сообщалось, что Хайкин намерен получить норвежское гражданство, чтобы получить возможность сыграть за сборную Норвегии на ЧМ-2026. При этом у него уже есть паспорта России, Израиля (где он родился) и Великобритании (где он жил с 2009 по 2013 год).

Интер
1:2
Первый тайм: 0:0
Буде-Глимт
Футбол, Лига чемпионов, Стыковые матчи
24.02.2026, 23:00 (МСК UTC+3)
Джузеппе Меацца
Главные тренеры
Кристиан Киву
Хьетиль Кнутсен
Голы
Интер
Алессандро Бастони
(Анж-Йоан Бонни)
76′
Буде-Глимт
Йенс Петтер Хауге
58′
Хокун Эвьен
(Йенс Петтер Хауге)
72′
Составы команд
Интер
1
Янн Зоммер
95
Алессандро Бастони
25
Мануэль Аканджи
23
Николо Барелла
94
Франческо Эспозито
9
Маркус Тюрам
31
Янн Биссек
81′
2
Дензел Дюмфрис
11
Луис Энрике
62′
8
Петар Сучич
32
Федерико Димарко
81′
30
Карлос Аугусту
7
Петр Зелиньски
62′
17
Анди Диуф
16
Давиде Фраттези
62′
14
Анж-Йоан Бонни
Буде-Глимт
12
Никита Хайкин
20
Фредрик Сьевольд
19
Сондре Брунстад Фет
7
Патрик Берг
10
Йенс Петтер Хауге
4
Один Бьертуфт
6
Юстейн Гундерсен
67′
15
Фредрик Бьеркан
85′
5
Хайтам Алеесами
26
Хокун Эвьен
82′
14
Ульрик Сальтнес
9
Каспер Хег
77′
21
Андреас Хельмерсен
11
Оле Дидрик Бломберг
77′
25
Исак Дюбвик Мяяття
Статистика
Интер
Буде-Глимт
Желтые карточки
0
1
Удары (всего)
30
7
Удары в створ
7
5
Угловые
16
1
Фолы
11
9
Офсайды
1
2
Судейская бригада
Главный судья
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти