ПСЖ с Сафоновым в составе обыграл «Монако» в матче Лиги чемпионов

ПАРИЖ, 18 февраля. /ТАСС/. Французский «Пари Сен-Жермен» в гостях со счетом 3:2 обыграл «Монако» в первом стыковом матче за выход в ⅛ финала футбольной Лиги чемпионов. Встреча прошла на стадионе «Луи II».
В составе победителей голы забили Дезире Дуэ (29-я, 67-я минуты), Ашраф Хакими (41). У «Монако» отличился Фоларин Балоган (1, 18).
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел на поле в стартовом составе и отметился голевой передаче в эпизоде с первым голом команды. На 48-й минуте полузащитник получил прямую красную карточку за грубую игру и был удален с поля. В 26 матчах текущего сезона игрок забил два гола и отдал пять голевых передач. Ворота ПСЖ в матче защищал россиянин Матвей Сафонов.
На общем этапе «Монако» занял 21-е место, ПСЖ стал 11-м. В прошлом году парижане с Сафоновым впервые стали победителями Лиги чемпионов.
Ответный матч пройдет в Париже 25 февраля.