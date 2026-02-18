Ричмонд
ПСЖ с Сафоновым в составе обыграл «Монако» в матче Лиги чемпионов

Полузащитник «Монако» Александр Головин был удален на 48-й минуте.

Источник: Спорт-Экспресс

ПАРИЖ, 18 февраля. /ТАСС/. Французский «Пари Сен-Жермен» в гостях со счетом 3:2 обыграл «Монако» в первом стыковом матче за выход в ⅛ финала футбольной Лиги чемпионов. Встреча прошла на стадионе «Луи II».

В составе победителей голы забили Дезире Дуэ (29-я, 67-я минуты), Ашраф Хакими (41). У «Монако» отличился Фоларин Балоган (1, 18).

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел на поле в стартовом составе и отметился голевой передаче в эпизоде с первым голом команды. На 48-й минуте полузащитник получил прямую красную карточку за грубую игру и был удален с поля. В 26 матчах текущего сезона игрок забил два гола и отдал пять голевых передач. Ворота ПСЖ в матче защищал россиянин Матвей Сафонов.

На общем этапе «Монако» занял 21-е место, ПСЖ стал 11-м. В прошлом году парижане с Сафоновым впервые стали победителями Лиги чемпионов.

Ответный матч пройдет в Париже 25 февраля.

Биография Матвея Сафонова: карьера и личная жизнь футболиста
Российский футбол и футболистов болельщики готовы разбирать на мемы ещё с тех времён, когда этих самых мемов в массовой культуре не существовало. Но к вратарям это всегда относилось в меньшей степени, ведь их уровень всегда казался чуточку выше. Сегодняшний первый номер сборной страны и вовсе выступает в лучшем клубе Европы. Как сейчас живёт Матвей Сафонов и какие перспективы у голкипера, расскажем в биографии спортсмена.
