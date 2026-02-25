«ПСЖ» поздравил Сафонова с днем рождения. Ему исполнилось 27 лет

Сафонов перешел в «ПСЖ» в июне 2024 года из «Краснодара» за 20 млн евро. Он провел за парижский клуб 27 матчей, в которых пропустил 23 мяча и 11 раз сыграл на ноль. Его контракт с парижским клубом рассчитан до лета 2029 года.