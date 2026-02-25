«ПСЖ» поздравил Сафонова с днем рождения. Ему исполнилось 27 лет

Сегодня, 25 февраля, вратарю сборной России исполнилось 27 лет. Пресс-служба парижского клуба опубликовала в соцсетях фотографию россиянина с трофеем Лиги чемпионов и снимок, сделанный после финала Межконтинентального кубка, в котором Сафонов отразил четыре удара подряд в серии послематчевых пенальти и сломал руку.
«С днем рождения, Матвей», — сказано в сообщении.
Сафонов перешел в «ПСЖ» в июне 2024 года из «Краснодара» за 20 млн евро. Он провел за парижский клуб 27 матчей, в которых пропустил 23 мяча и 11 раз сыграл на ноль. Его контракт с парижским клубом рассчитан до лета 2029 года.
За полтора года в «ПСЖ» Сафонов завоевал шесть трофеев: Лигу 1, Кубок и Суперкубок Франции, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок.
«ПСЖ» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции, опережая ближайшего преследователя в лице «Ланса» на два очка. Сегодня парижский клуб дома сыграет в ответном матче стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов против «Монако» (первый матч — 3:2). Начало матча — в 23:00 по московскому времени.