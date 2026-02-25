Ричмонд
«ПСЖ» поздравил Сафонова с днем рождения. Ему исполнилось 27 лет

«Пари Сен-Жермен» поздравил российского вратаря Матвея Сафонова с днем рождения.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Getty Images

Сегодня, 25 февраля, вратарю сборной России исполнилось 27 лет. Пресс-служба парижского клуба опубликовала в соцсетях фотографию россиянина с трофеем Лиги чемпионов и снимок, сделанный после финала Межконтинентального кубка, в котором Сафонов отразил четыре удара подряд в серии послематчевых пенальти и сломал руку.

«С днем рождения, Матвей», — сказано в сообщении.

Футбол
Лига чемпионов 2025/2026
Стыковые матчи, 25.02.2026, 23:00
ПСЖ
-
Монако
-

Сафонов перешел в «ПСЖ» в июне 2024 года из «Краснодара» за 20 млн евро. Он провел за парижский клуб 27 матчей, в которых пропустил 23 мяча и 11 раз сыграл на ноль. Его контракт с парижским клубом рассчитан до лета 2029 года.

За полтора года в «ПСЖ» Сафонов завоевал шесть трофеев: Лигу 1, Кубок и Суперкубок Франции, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок.

«ПСЖ» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции, опережая ближайшего преследователя в лице «Ланса» на два очка. Сегодня парижский клуб дома сыграет в ответном матче стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов против «Монако» (первый матч — 3:2). Начало матча — в 23:00 по московскому времени.