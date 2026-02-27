Ричмонд
Станкович прокомментировал вылет «Црвены Звезды» из Лиги Европы

Главный тренер «Црвены Звезды» Деян Станкович высказался о поражении клуба в ответном матче стыкового раунда плей-офф Лиги Европы с «Лиллем» (0:2).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Getty Images

Накануне «Црвена Звезда» на своем поле уступила «Лиллю» в дополнительное время. В составе победителей отличились Оливье Жиру (4-я минута) и Натан Нгой (99).

В первой встрече «Црвена Звезда» на выезде одержала победу со счетом 1:0.

— Скажем так, быстрый гол сильно изменил ситуацию. Он лишил нас уверенности и спокойствия. В перерыве мы внесли коррективы, и было видно, что мы конкурентоспособны, но нам не хватило завершающего штриха, чтобы довести мяч до победы.

У меня нет претензий к усилиям игроков. Я говорил перед матчем, что «Лилль» — серьезная команда. Они не случайно дошли до этой стадии. У нас были моменты во втором тайме и в дополнительное время — тогда бы гол мог все изменить.

С завтрашнего дня мы будем уже двигаться дальше. Цели остаются прежними, — приводит слова Станковича пресс-служба УЕФА.

Напомним, Деян Станкович возглавил «Црвену Звезду» в декабре 2025 года после ухода из московского «Спартака». Под руководством сербского специалиста команда провела 10 матчей, в которых одержала восемь побед при одном поражении и одной ничьей.

В текущем сезоне чемпионата Сербии «Црвена Звезда» занимает первое место в турнирной таблице с 57 очками, опережая ближайшего преследователя «Партизан» на четыре очка.

Лилль
0:1
Первый тайм: 0:1
Црвена Звезда
Футбол, Лига Европы, Стыковые матчи
19.02.2026, 23:00 (МСК UTC+3)
Пьер Моруа
Главные тренеры
Брюно Женезьо
Деян Станкович
Голы
Црвена Звезда
Франклин Тебо Ученна
(Томаш Хендель)
45+1′
Составы команд
Лилль
1
Берке Озер
32
Айюб Буадди
15
Ромен Перро
2
Аисса Манди
3
Натан Нгой
21
Бенжамен Андре
28
Гаэтан Перрен
62′
9
Оливье Жиру
27
Фелиш Коррея
40′
77′
20
Ноа Эджума
10
Хакон Харальдссон
46′
22
Тиагу Сантуш
7
Матиас Фернандес-Пардо
77′
35
Сориба Диаун
17
Нгал`айель Мукау
46′
6
Набиль Бенталеб
Црвена Звезда
1
Матеус
90′
5
Родригао
30
Франклин Тебо Ученна
66
Соль Ен У
89′
20
Томаш Хендель
33
Раде Крунич
25
Страхиня Эракович
84′
13
Милош Велькович
23
Наир Тикнизян
76′
71
Адем Авдич
42
Джей Энем
63′
89
Марко Арнаутович
17
Бруно Дуарте
76′
10
Александр Катаи
37
Владимир Лучич
82′
84′
24
Никола Станкович
Статистика
Лилль
Црвена Звезда
Желтые карточки
1
3
Удары (всего)
7
9
Удары в створ
2
3
Угловые
6
7
Фолы
15
15
Офсайды
3
2
Судейская бригада
Главный судья
Свен Яблонски
(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти