Станкович прокомментировал вылет «Црвены Звезды» из Лиги Европы

Накануне «Црвена Звезда» на своем поле уступила «Лиллю» в дополнительное время. В составе победителей отличились Оливье Жиру (4-я минута) и Натан Нгой (99).
В первой встрече «Црвена Звезда» на выезде одержала победу со счетом 1:0.
— Скажем так, быстрый гол сильно изменил ситуацию. Он лишил нас уверенности и спокойствия. В перерыве мы внесли коррективы, и было видно, что мы конкурентоспособны, но нам не хватило завершающего штриха, чтобы довести мяч до победы.
У меня нет претензий к усилиям игроков. Я говорил перед матчем, что «Лилль» — серьезная команда. Они не случайно дошли до этой стадии. У нас были моменты во втором тайме и в дополнительное время — тогда бы гол мог все изменить.
С завтрашнего дня мы будем уже двигаться дальше. Цели остаются прежними, — приводит слова Станковича пресс-служба УЕФА.
Напомним, Деян Станкович возглавил «Црвену Звезду» в декабре 2025 года после ухода из московского «Спартака». Под руководством сербского специалиста команда провела 10 матчей, в которых одержала восемь побед при одном поражении и одной ничьей.
В текущем сезоне чемпионата Сербии «Црвена Звезда» занимает первое место в турнирной таблице с 57 очками, опережая ближайшего преследователя «Партизан» на четыре очка.
Брюно Женезьо
Деян Станкович
Франклин Тебо Ученна
(Томаш Хендель)
45+1′
1
Берке Озер
32
Айюб Буадди
15
Ромен Перро
2
Аисса Манди
3
Натан Нгой
21
Бенжамен Андре
28
Гаэтан Перрен
62′
9
Оливье Жиру
27
Фелиш Коррея
40′
77′
20
Ноа Эджума
10
Хакон Харальдссон
46′
22
Тиагу Сантуш
7
Матиас Фернандес-Пардо
77′
35
Сориба Диаун
17
Нгал`айель Мукау
46′
6
Набиль Бенталеб
1
Матеус
90′
5
Родригао
30
Франклин Тебо Ученна
66
Соль Ен У
89′
20
Томаш Хендель
33
Раде Крунич
25
Страхиня Эракович
84′
13
Милош Велькович
23
Наир Тикнизян
76′
71
Адем Авдич
42
Джей Энем
63′
89
Марко Арнаутович
17
Бруно Дуарте
76′
10
Александр Катаи
37
Владимир Лучич
82′
84′
24
Никола Станкович
Главный судья
Свен Яблонски
(Германия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти