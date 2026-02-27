Станкович прокомментировал вылет «Црвены Звезды» из Лиги Европы

— Скажем так, быстрый гол сильно изменил ситуацию. Он лишил нас уверенности и спокойствия. В перерыве мы внесли коррективы, и было видно, что мы конкурентоспособны, но нам не хватило завершающего штриха, чтобы довести мяч до победы.



У меня нет претензий к усилиям игроков. Я говорил перед матчем, что «Лилль» — серьезная команда. Они не случайно дошли до этой стадии. У нас были моменты во втором тайме и в дополнительное время — тогда бы гол мог все изменить.



С завтрашнего дня мы будем уже двигаться дальше. Цели остаются прежними, — приводит слова Станковича пресс-служба УЕФА.