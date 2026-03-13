Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
19:30
Динамо Мх
:
Оренбург
Все коэффициенты
П1
2.32
X
3.20
П2
3.53
Футбол. Лига Европы
завершен
Генк
1
:
Фрайбург
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Ференцварош
2
:
Брага
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Ноттингем Форест
0
:
Мидтьюлланн
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Сельта
1
:
Лион
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Кристал Пэлас
0
:
АЕК Л
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Сигма
0
:
Майнц
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Целе
0
:
АЕК
4
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Фиорентина
2
:
Ракув
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Болонья
1
:
Рома
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Штутгарт
1
:
Порту
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Панатинаикос
1
:
Бетис
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Лилль
0
:
Астон Вилла
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Лех
1
:
Шахтер
3
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Самсунспор
1
:
Райо Вальекано
3
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
АЗ
2
:
Спарта П
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Риека
1
:
Страсбур
2
П1
X
П2

Только одна из 9 команд АПЛ выиграла в еврокубках на этой неделе

«Астон Вилла» стала единственной командой АПЛ на этой неделе, которой удалось добыть победу в еврокубках.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

В первом матче ⅛ финала Лиги Европы бирмингемцы на выезде обыграли «Лилль» (1:0). У остальных команд пять поражений и три ничьих. Общая разница забитых и пропущенных мячей — 7:17.

Лига чемпионов

Лига Европы

  • «Лилль» (Франция) — «Астон Вилла» (Англия) 0:1
  • «Ноттингем Форест» (Англия) — «Митьюлланд» (Дания) 0:1

Лига конференций

  • «Кристал Пэлас» (Англия) — АЕК (Кипр) 0:0

Англия с 2017 года возглавляет таблицу коэффициентов УЕФА и делегирует в еврокубки максимальное количество клубов. Два английских клуба являются действующими победителями еврокубков: «Тоттенхэм» в прошлом сезоне выиграл Лигу Европы, а «Челси» стал чемпионом Лиги конференций.

Лилль
0:1
Первый тайм: 0:0
Астон Вилла
Футбол, Лига Европы, 1/8 финала
12.03.2026, 20:45 (МСК UTC+3)
Пьер Моруа
Главные тренеры
Брюно Женезьо
Унаи Эмери
Голы
Астон Вилла
Олли Уоткинс
(Эмилиано Буэндия)
61′
Составы команд
Лилль
1
Берке Озер
15
Ромен Перро
9
Оливье Жиру
18
Шансель Мбемба
2
Аисса Манди
6
Набиль Бенталеб
22
Тиагу Сантуш
66′
12
Тома Менье
17
Нгал`айель Мукау
66′
27
Фелиш Коррея
28
Гаэтан Перрен
52′
7
Матиас Фернандес-Пардо
10
Хакон Харальдссон
83′
35
Сориба Диаун
21
Бенжамен Андре
46′
32
Айюб Буадди
Астон Вилла
23
Эмилиано Мартинес
88′
26
Ламар Богард
12
Люка Динь
90+2′
4
Эзри Конса
14
Пау Торрес
24
Амаду Онана
19
Джейдон Санчо
83′
22
Иан Матсен
10
Эмилиано Буэндия
83′
31
Леон Бэйли
27
Морган Роджерс
90′
9
Харви Эллиотт
11
Олли Уоткинс
77′
7
Джон Макгинн
21
Дуглас Луис
77′
18
Тэмми Абрахам
Статистика
Лилль
Астон Вилла
Желтые карточки
0
2
Удары (всего)
7
9
Удары в створ
3
1
Штанги, перекладины
0
1
Угловые
3
2
Фолы
11
12
Офсайды
5
1
Судейская бригада
Главный судья
Хосе Мария Санчес Мартинес
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти