Только одна из 9 команд АПЛ выиграла в еврокубках на этой неделе

Англия с 2017 года возглавляет таблицу коэффициентов УЕФА и делегирует в еврокубки максимальное количество клубов. Два английских клуба являются действующими победителями еврокубков: «Тоттенхэм» в прошлом сезоне выиграл Лигу Европы, а «Челси» стал чемпионом Лиги конференций.