Только одна из 9 команд АПЛ выиграла в еврокубках на этой неделе

В первом матче ⅛ финала Лиги Европы бирмингемцы на выезде обыграли «Лилль» (1:0). У остальных команд пять поражений и три ничьих. Общая разница забитых и пропущенных мячей — 7:17.
Лига чемпионов
- «Галатасарай» (Турция) — «Ливерпуль» (Англия) 1:0
- «Атлетико» (Испания) — «Тоттенхэм» (Англия) 5:2
- «Ньюкасл» (Англия) — «Барселона» (Испания) 1:1
- «Байер» (Германия) — «Арсенал» (Англия) 1:1
- «Пари Сен-Жермен» (Франция) — «Челси» (Англия) 5:2
- «Реал Мадрид» (Испания) — «Манчестер Сити» (Англия) 3:0
Лига Европы
- «Лилль» (Франция) — «Астон Вилла» (Англия) 0:1
- «Ноттингем Форест» (Англия) — «Митьюлланд» (Дания) 0:1
Лига конференций
- «Кристал Пэлас» (Англия) — АЕК (Кипр) 0:0
Англия с 2017 года возглавляет таблицу коэффициентов УЕФА и делегирует в еврокубки максимальное количество клубов. Два английских клуба являются действующими победителями еврокубков: «Тоттенхэм» в прошлом сезоне выиграл Лигу Европы, а «Челси» стал чемпионом Лиги конференций.
Футбол, Лига Европы, 1/8 финала
12.03.2026, 20:45 (МСК UTC+3)
Пьер Моруа
Главные тренеры
Брюно Женезьо
Унаи Эмери
Голы
Астон Вилла
Олли Уоткинс
(Эмилиано Буэндия)
61′
Составы команд
Лилль
1
Берке Озер
15
Ромен Перро
9
Оливье Жиру
18
Шансель Мбемба
2
Аисса Манди
6
Набиль Бенталеб
22
Тиагу Сантуш
66′
12
Тома Менье
17
Нгал`айель Мукау
66′
27
Фелиш Коррея
28
Гаэтан Перрен
52′
7
Матиас Фернандес-Пардо
10
Хакон Харальдссон
83′
35
Сориба Диаун
21
Бенжамен Андре
46′
32
Айюб Буадди
Астон Вилла
23
Эмилиано Мартинес
88′
26
Ламар Богард
12
Люка Динь
90+2′
4
Эзри Конса
14
Пау Торрес
24
Амаду Онана
19
Джейдон Санчо
83′
22
Иан Матсен
10
Эмилиано Буэндия
83′
31
Леон Бэйли
27
Морган Роджерс
90′
9
Харви Эллиотт
11
Олли Уоткинс
77′
7
Джон Макгинн
21
Дуглас Луис
77′
18
Тэмми Абрахам
Статистика
Лилль
Астон Вилла
Желтые карточки
0
2
Удары (всего)
7
9
Удары в створ
3
1
Штанги, перекладины
0
1
Угловые
3
2
Фолы
11
12
Офсайды
5
1
Судейская бригада
Главный судья
Хосе Мария Санчес Мартинес
(Испания)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти