Сафонов: У «Челси» не было ни одного стопроцентного момента

«Безусловно, рады и счастливы пройти дальше. Рады, что получился план на игру. Наверняка многие думали, что мы приедем удерживать результат из-за неплохого задела в первой игре, но с первых минут “ПСЖ” показал, что приехал побеждать. Мы счастливы.



На хорошем уровне сыграла и защита. “Челси” — 100% серьезный соперник. Они 100% что-то должны создать, и вопрос был в том, как мы будем реагировать. Скажем честно, у них не было ни одного 100% момента, в котором у меня не было бы шансов взять мяч. Это благодаря как раз-таки защите. Мы работали вместе. Только с их помощью получилось отыграть “на ноль”.



Кого бы хотел видеть в четвертьфинале? На самом деле, это не принципиально. Если команда планирует и вообще думает о трофее, она должна победить всех. Неправильно выбирать или ждать кого-то. Нужно быть готовым ко всему и победить всех. Непринципиально, кто нам попадется», — сказал Сафонов после матча.