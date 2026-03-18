Сафонов: У «Челси» не было ни одного стопроцентного момента

Вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов прокомментировал разгромную победу над «Челси» (3:0) в ответном матче ⅛ финала Лиги чемпионов. Об этом сообщает Okko.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

27-летний россиянин отразил все девять ударов по своим воротам и провел 13-й матч «на ноль» за парижский клуб. «ПСЖ» уверенно прошел в ¼ финала Лиги чемпионов, обыграв лондонский клуб по сумме двух встреч (5:2, 3:0).

«Безусловно, рады и счастливы пройти дальше. Рады, что получился план на игру. Наверняка многие думали, что мы приедем удерживать результат из-за неплохого задела в первой игре, но с первых минут “ПСЖ” показал, что приехал побеждать. Мы счастливы.

На хорошем уровне сыграла и защита. “Челси” — 100% серьезный соперник. Они 100% что-то должны создать, и вопрос был в том, как мы будем реагировать. Скажем честно, у них не было ни одного 100% момента, в котором у меня не было бы шансов взять мяч. Это благодаря как раз-таки защите. Мы работали вместе. Только с их помощью получилось отыграть “на ноль”.

Кого бы хотел видеть в четвертьфинале? На самом деле, это не принципиально. Если команда планирует и вообще думает о трофее, она должна победить всех. Неправильно выбирать или ждать кого-то. Нужно быть готовым ко всему и победить всех. Непринципиально, кто нам попадется», — сказал Сафонов после матча.

В ¼ финала Лиги чемпионов «ПСЖ» сыграет с победителем противостояния между «Галатасараем» и «Ливерпулем» (первый матч — 1:0).

Сафонов перешел в «ПСЖ» в июне 2024 года из «Краснодара» за 20 млн евро. Он провел за парижский клуб 32 матча, в которых пропустил 30 мячей. Его контракт с парижским клубом рассчитан до лета 2029 года. В «ПСЖ» Сафонов завоевал шесть трофеев: Лигу 1, Кубок и Суперкубок Франции, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок.

В субботу, 21 марта, «ПСЖ» в чемпионате Франции на выезде сыграет против «Ниццы». Начало матча — в 23:00 по московскому времени.

Челси
0:3
Первый тайм: 0:2
ПСЖ
Футбол, Лига чемпионов, 1/8 финала
17.03.2026, 23:00 (МСК UTC+3)
Стэмфорд Бридж
Главные тренеры
Лиам Росеньор
Луис Энрике
Голы
ПСЖ
Хвича Кварацхелия
6′
Брэдли Барколя
(Ашраф Хакими)
15′
Сенни Маюлу
62′
Составы команд
Челси
1
Роберт Санчес
7
Педру Нету
23
Тревор Чалоба
21
Йоррел Хато
17
Андрей Сантос
25
Мойсес Кайседо
19
Мамаду Сарр
46′
34
Джош Ачимпонг
3
Марк Кукурелья
71′
4
Тосин Адарабиойо
20
Жоао Педро
59′
45
Ромео Лавиа
8
Энцо Фернандес
59′
9
Лиам Делап
10
Коул Палмер
59′
49
Алехандро Гарначо
ПСЖ
39
Матвей Сафонов
2
Ашраф Хакими
33
Уоррен Заир-Эмери
17
Витор Феррейра Витинья
5
Маркиньос
51
Вильян Пачо
25
Нуну Мендеш
66′
21
Люка Эрнандез
87
Жоау Невеш
46′
24
Сенни Маюлу
10
Усман Дембеле
66′
9
Гонсалу Рамуш
29
Брэдли Барколя
59′
14
Дезире Дуэ
7
Хвича Кварацхелия
73′
19
Ли Кан Ин
Статистика
Челси
ПСЖ
Удары (всего)
17
8
Удары в створ
9
5
Угловые
9
3
Фолы
8
10
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Славко Винчич
(Словения)
