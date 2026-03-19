Форвард «Галатасарая» сломал руку в матче ЛЧ с «Ливерпулем»

Отметим, что на 75-й минуте вышедший на замену полузащитник «Галатасарая» Ноа Ланг в ходе игрового эпизода выбежал за пределы поля и врезался в рекламный щит, прищемив большой палец правой руки. После этого он упал на газон, держась за руку. Оказалось, что игроку оторвало часть пальца, он получил сильнейший болевой шок. С поля его унесли на носилках и в кислородной маске, ему предстоит операция.