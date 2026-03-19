Форвард «Галатасарая» сломал руку в матче ЛЧ с «Ливерпулем»

Нападающий «Галатасарая» Виктор Осимхен получил перелом руки в матче плей-офф Лиги чемпионов против английского «Ливерпуля». Об этом сообщает официальный аккаунт турецкого клуба в социальной сети Х.
В среду «Ливерпуль» на своем поле обыграл «Галатасарай» в ответном матче ⅛ финала Лиги чемпионов и по сумме двух встреч (0:1, 4:0) вышел в четвертьфинал турнира. Осимхен травмировался на 8-й минуте после столкновения с защитником «красных» Ибраимой Конате. Ему оказали медицинскую помощь и перевязали руку, после чего он смог продолжить игру, но в перерыве был заменен.
По информации «Галатасарая», игрок не вышел на второй тайм из-за опасности перелома. Обследование в больнице подтвердило перелом правого предплечья, после чего на руку наложили гипс.
Отметим, что на 75-й минуте вышедший на замену полузащитник «Галатасарая» Ноа Ланг в ходе игрового эпизода выбежал за пределы поля и врезался в рекламный щит, прищемив большой палец правой руки. После этого он упал на газон, держась за руку. Оказалось, что игроку оторвало часть пальца, он получил сильнейший болевой шок. С поля его унесли на носилках и в кислородной маске, ему предстоит операция.