Футбол. Кубок России
18:30
Крылья Советов
:
Локомотив
П1
4.50
X
3.75
П2
1.85
Футбол. Лига Европы
20:45
Фрайбург
:
Генк
П1
1.60
X
4.37
П2
5.64
Футбол. Лига Европы
20:45
Мидтьюлланн
:
Ноттингем Форест
П1
3.11
X
3.58
П2
2.30
Футбол. Лига Европы
20:45
Лион
:
Сельта
П1
2.18
X
3.40
П2
3.60
Футбол. Лига конференций
20:45
АЕК Л
:
Кристал Пэлас
П1
5.76
X
4.14
П2
1.61
Футбол. Лига конференций
20:45
Майнц
:
Сигма
П1
1.36
X
4.90
П2
9.50
Футбол. Лига конференций
20:45
АЕК
:
Целе
П1
1.27
X
6.62
П2
11.50
Футбол. Лига конференций
20:45
Ракув
:
Фиорентина
П1
2.66
X
3.47
П2
2.80
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ливерпуль
4
:
Галатасарай
0
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Бавария
4
:
Аталанта
1
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Тоттенхэм Хотспур
3
:
Атлетико
2
Футбол. Кубок России
завершен
Спартак
1
:
Динамо
0
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Барселона
7
:
Ньюкасл Юнайтед
2
Форвард «Галатасарая» сломал руку в матче ЛЧ с «Ливерпулем»

Сразу две серьезные травмы получили футболисты «Галатасарая» в минувшей встрече.

Нападающий «Галатасарая» Виктор Осимхен получил перелом руки в матче плей-офф Лиги чемпионов против английского «Ливерпуля». Об этом сообщает официальный аккаунт турецкого клуба в социальной сети Х.

В среду «Ливерпуль» на своем поле обыграл «Галатасарай» в ответном матче ⅛ финала Лиги чемпионов и по сумме двух встреч (0:1, 4:0) вышел в четвертьфинал турнира. Осимхен травмировался на 8-й минуте после столкновения с защитником «красных» Ибраимой Конате. Ему оказали медицинскую помощь и перевязали руку, после чего он смог продолжить игру, но в перерыве был заменен.

По информации «Галатасарая», игрок не вышел на второй тайм из-за опасности перелома. Обследование в больнице подтвердило перелом правого предплечья, после чего на руку наложили гипс.

Отметим, что на 75-й минуте вышедший на замену полузащитник «Галатасарая» Ноа Ланг в ходе игрового эпизода выбежал за пределы поля и врезался в рекламный щит, прищемив большой палец правой руки. После этого он упал на газон, держась за руку. Оказалось, что игроку оторвало часть пальца, он получил сильнейший болевой шок. С поля его унесли на носилках и в кислородной маске, ему предстоит операция.