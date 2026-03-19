«Барселона» на несколько недель потеряла основного вратаря

На 82-й минуте Гарсия покинул поле из-за проблем с ногой, уступив место в воротах Войцеху Щенсному. По информации источника, медицинское обследование выявило у вратаря надрыв икроножной мышцы, из-за которого он пропустит несколько недель.
Гарсия перешел в «Барселону» летом 2025 года из «Эспаньола» за 25 млн евро. Он провел за «сине-гранатовых» 35 матчей, в которых пропустил 35 мячей и 14 раз оставил свои ворота в неприкосновенности. Его контракт с каталонским клубом рассчитан до лета 2031 года.
Помимо Гарсии в заявке «Барселоны» находятся 35-летний поляк Войцех Щесны и 20-летний американец Диего Кочен. Минувшей зимой каталонцы отправили в аренду в «Жирону» Марка-Андре тер Штегена.
«Барселона» возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги, опережая ближайшего преследователя в лице мадридского «Реала» на четыре очка. В воскресенье, 22 марта, «сине-гранатовые» дома сыграют против «Райо Вальекано». Начало матча — в 16:00 по московскому времени.
Ханс-Дитер Флик
Эдди Хау
Рафинья
(Фермин Лопес)
6′
Марк Берналь
(Херард Мартин)
18′
Ламин Ямаль
45+7′
Фермин Лопес
(Рафинья)
51′
Роберт Левандовски
(Рафинья)
56′
Роберт Левандовски
(Ламин Ямаль)
61′
Рафинья
72′
Энтони Эланга
(Льюис Холл)
15′
Энтони Эланга
(Харви Барнс)
28′
10
Ламин Ямаль
11
Рафинья
5
Пау Кубарси
44′
18
Херард Мартин
22
Марк Берналь
8
Педри
13
Хоан Гарсия
82′
25
Войцех Щенсны
24
Эрик Гарсия
21′
4
Рональд Араухо
2
Жоау Канселу
66′
42
Хави Эспарт
16
Фермин Лопес
66′
20
Дани Ольмо
9
Роберт Левандовски
66′
7
Ферран Торрес
32
Аарон Рамсдейл
3
Льюис Холл
41
Джейкоб Рэмси
11
Харви Барнс
12
Малик Тшау
33
Дэн Берн
2
Киран Триппьер
45+5′
46′
21
Валентино Ливраменто
8
Сандро Тонали
55′
28
Джозеф Уиллок
60′
7
Жоэлинтон
17′
64′
4
Свен Ботман
10
Энтони Гордон
81′
18
Уильям Осула
20
Энтони Эланга
64′
23
Джейкоб Мерфи
Главный судья
Франсуа Летексье
(Франция)
