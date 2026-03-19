Кейн стал первым англичанином с 50 голами в Лиге чемпионов

Кейн достиг отметки в 50 забитых мячей в ЛЧ за 66 матчей. Только Эрлинг Холанд (за 49 матчей) и Руд ван Нистелрой (за 62 матча) забили 50 своих первых мячей в ЛЧ за меньшее количество игр. Ранее никто из английских футболистов не преодолевал отметку в 50 забитых мячей в Лиге чемпионов.
С момента перехода из «Тоттенхэма» в 2023 году англичанин забил за немецкую команду 28 мячей в 34 матчах Лиги чемпионов. Кейн продлил свою результативную серию: он забивает за «Баварию» в четырех последних матчах ⅛ финала Лиги чемпионов, на его счету уже семь голов на этой стадии.
В четвертьфинале Лиги чемпионов «Бавария» сыграет с мадридским «Реалом». Матчи состоятся 7 и 15 апреля.
В сезоне-2025/26 32-летний Кейн в 39 матчах забил 47 голов и сделал пять результативных передач.
Список лучших бомбардиров Лиги чемпионов:
- Криштиану Роналду — 140 (183 матча)
- Лионель Месси — 129 (163)
- Роберт Левандовский — 109 (142)
- Карим Бензема — 90 (152)
- Рауль — 71 (142)
- Килиан Мбаппе — 68 (96)
- Эрлинг Холанд — 57 (58)
- Томас Мюллер — 57 (163)
- Рууд ван Нистелрой — 56 (73)
- Харри Кейн — 50 (66)
- Мохамед Салах — 50 (97)
- Тьерри Анри — 50 (112)
Венсан Компани
Раффаэле Палладино
Гарри Кейн
25′
Гарри Кейн
(Йосип Станишич)
54′
Леннарт Карл
(Луис Диас)
56′
Луис Диас
(Леннарт Карл)
70′
Лазар Самарджич
(Марио Пашалич)
85′
40
Йонас Урбиг
42
Леннарт Карл
14
Луис Диас
3
Ким Мин Джэ
4
Джонатан Та
8
Леон Горецка
44
Йосип Станишич
72′
43
Филип Павич
20
Том Бишоф
72′
7
Серж Гнабри
22
Рафаэл Геррейру
83′
21
Хироки Ито
9
Гарри Кейн
72′
11
Николас Джексон
45
Александр Павлович
55′
34
Дениз Офли
57
Марко Спортьелло
3
Одилон Коссуну
4
Исак Хин
16
Рауль Белланова
47
Лоренцо Бернаскони
8
Марио Пашалич
42
Джорджио Скальвини
83′
69
Хонест Аханор
9
Джанлука Скамакка
71′
18
Джакомо Распадори
13
Эдерсон
57′
10
Лазар Самарджич
17
Шарль Де Кетеларе
57′
15
Мартен де Рон
7
Камалдин Сулемана
71′
90
Никола Крстович
Главный судья
Бенуа Бастьен
(Франция)
