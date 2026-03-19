Кейн стал первым англичанином с 50 голами в Лиге чемпионов

С момента перехода из «Тоттенхэма» в 2023 году англичанин забил за немецкую команду 28 мячей в 34 матчах Лиги чемпионов. Кейн продлил свою результативную серию: он забивает за «Баварию» в четырех последних матчах ⅛ финала Лиги чемпионов, на его счету уже семь голов на этой стадии.