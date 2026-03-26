Мбаппе опроверг слухи, что в «Реале» ему лечили не то колено

«Я никогда ни о чем не жалею, смотрю только в настоящее и ближайшее будущее. Сейчас я чувствую себя хорошо, особенно это касается моих коленей — для меня это важно. Также спасибо моему клубу, который хорошо обо мне позаботился. Я в хорошей форме. Информация о том, что мне обследовали не то колено, — не соответствует действительности. Может быть, у меня тоже есть какая-то доля ответственности, потому что когда не общаешься, возникают слухи. Такова игра», — сказал Мбаппе.