Мбаппе опроверг слухи, что в «Реале» ему лечили не то колено

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе опроверг информацию об ошибке клубных врачей при лечении его травмы колена. Об этом сообщает El Mundo.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

В декабре прошлого года 27-летний француз начал испытывать проблемы с коленом, из-за чего в общей сложности пропустил девять матчей. Ранее сообщалось, что врачи «Реала» лечили Мбаппе не то колено, а также что они назначают пищевые добавки по советам ChatGPT.

«Я никогда ни о чем не жалею, смотрю только в настоящее и ближайшее будущее. Сейчас я чувствую себя хорошо, особенно это касается моих коленей — для меня это важно. Также спасибо моему клубу, который хорошо обо мне позаботился. Я в хорошей форме. Информация о том, что мне обследовали не то колено, — не соответствует действительности. Может быть, у меня тоже есть какая-то доля ответственности, потому что когда не общаешься, возникают слухи. Такова игра», — сказал Мбаппе.

В этом сезоне Мбаппе провел за «Реал» 35 матчей, в которых забил 38 мячей и отдал шесть голевых передач.

«Реал» занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги, отставая от лидирующей «Барселоны» на четыре очка. В субботу, 4 марта, «сливочные» на выезде сыграют против «Мальорки». Начало матча — в 17:15 по московскому времени.