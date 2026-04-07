Флик: У «Барселоны» есть шанс показать, насколько мы хороши

«Это другое, потому что Лига чемпионов — это самый престижный турнир. Нам предстоит сыграть против сильного соперника с великолепными игроками в составе, но мы очень хотим выйти в следующий этап. “Атлетико — сильная команда. Они обладают отличными менталитетом и интенсивностью, а в команде собраны фантастические игроки. В обоих матчах будет много эмоций. Мы постараемся добиться хорошего результата завтра. Когда мы выиграли у “Ньюкасла”, это была заслуженная победа, и мы хотим продолжать двигаться к своей цели. Важно, чтобы мы играли в своем стиле, и чтобы каждый был вовлечен в игру. Наша атака должна помочь нам”, — сказал Флик на пресс-конференции.