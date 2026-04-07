Флик: У «Барселоны» есть шанс показать, насколько мы хороши

«Это другое, потому что Лига чемпионов — это самый престижный турнир. Нам предстоит сыграть против сильного соперника с великолепными игроками в составе, но мы очень хотим выйти в следующий этап. “Атлетико — сильная команда. Они обладают отличными менталитетом и интенсивностью, а в команде собраны фантастические игроки. В обоих матчах будет много эмоций. Мы постараемся добиться хорошего результата завтра. Когда мы выиграли у “Ньюкасла”, это была заслуженная победа, и мы хотим продолжать двигаться к своей цели. Важно, чтобы мы играли в своем стиле, и чтобы каждый был вовлечен в игру. Наша атака должна помочь нам”, — добавил главный тренер “Барселоны”.
Первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов между «Барселоной» и мадридским «Атлетико» пройдет 8 апреля в Каталонии и начнется в 22 часа по московскому времени.
Флик возглавил «Барселону» летом 2024 года. В дебютном сезоне он помог каталонскому клубу оформить первый с 2018 года «золотой дубль», выиграв Ла Лигу и Кубок Испании. В общей сложности под руководством Флика «сине-гранатовые» провели 107 матчей, в которых одержали 81 победу при 10 ничьих и 16 поражениях. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года.
В нынешнем сезоне после 30 туров Ла Лиги «Барселона» лидирует в чемпионате с 76 набранными очками и опережает «Реал» на семь баллов.