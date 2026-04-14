«Это матч-ловушка». Тренер «ПСЖ» — об игре с «Ливерпулем» в ЛЧ

Первый матч на «Парк де Пренс» закончился победой парижан со счетом 2:0. На 11-й минуте гол забил Дезире Дуэ, а на 65-й — Хвича Кварацхелия. Ответная игра состоится сегодня, 14 апреля на «Энфилде».
«Для меня это матч-ловушка. Все говорят, что мы были сильнее в первой игре, — и это правда. Но матчи могут очень быстро измениться. Нужно быть внимательными, быть готовыми. Можно пропустить гол в первом тайме, и игра снова становится открытой. Нужно стараться готовиться к матчу так же, как обычно, потому что это наша ментальность. И не пытаться просто защищаться, а стремиться забить и выиграть. Для меня это ключ», — приводит слова Энрике L'Équipe.
Победитель этой пары встретится в полуфинале с тем, кто окажется сильнее в противостоянии мадридского «Реала» и мюнхенской «Баварии». Немецкий клуб выиграл первый матч со счетом 2:1.
«ПСЖ» является действующим обладателем трофея Лиги чемпионов. В прошлогоднем финале парижане уверенно обыграли миланский «Интер» со счетом 5:0.