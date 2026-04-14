Мбаппе сыграет без защитной маски в матче ЛЧ с «Баварией»

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе проведет ответный матч ¼ финала Лиги чемпионов с «Баварией» без защитной маски, несмотря на недавнее рассечение. Об этом сообщает L'Équipe.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Мбаппе готовится к ответной четвертьфинальной игре Лиги чемпионов, которая пройдет на домашней арене мюнхенского клуба в среду, 15 апреля. Чтобы избежать лишнего дискомфорта, вариант с маской отвергли. Скорее всего, форвард будет играть с широким пластырем — именно так он тренировался в понедельник, 13 апреля. Однако такое решение может создать проблемы: пластырь способен ограничить Мбаппе в игре головой и слегка сузить обзор.

Травму футболист получил в матче 31-го тура чемпионата Испании против «Жироны». На 88-й минуте встречи, завершившейся со счетом 1:1, Мбаппе двигался к вратарской и столкнулся с защитником Рейсом. В падении игрок «Жироны» задел лицо француза рукой, что привело к рассечению брови. Позднее Мбаппе опубликовал фото, на котором футболисту наложили швы.

Первый матч между командами, который прошел на «Сантьягу Бернабеу», завершился со счетом 1:2 в пользу мюнхенского клуба. В составе «Баварии» голы забили Луис Диас (41-я минута) и Харри Кейн (46). У «Реала» отличился Килиан Мбаппе (74).


Победитель этой пары в полуфинале Лиги чемпионов сыграет против английского «Ливерпуля» или действующего чемпиона турнира — французского «ПСЖ». «ПСЖ» и «Ливерпуль» встретятся на «Энфилде» сегодня, 14 апреля.

