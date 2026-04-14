Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водное поло
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Ливерпуль
:
ПСЖ
Все коэффициенты
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Атлетико
:
Барселона
Все коэффициенты
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
1
:
Лидс
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Леванте
1
:
Хетафе
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
1
:
Лацио
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Факел
1
:
Родина
3
П1
X
П2

Слот назвал «ПСЖ» уникальной командой перед ответным матчем ЛЧ

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался в преддверии ответной четвертьфинальной встречи Лиги чемпионов с «ПСЖ».

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Первый матч на «Парк де Пренс» закончился победой парижан со счетом 2:0. На 11-й минуте гол забил Дезире Дуэ, а на 65-й — Хвича Кварацхелия. Ответная игра состоится сегодня, 14 апреля на «Энфилде».

— «ПСЖ» — уникальная команда, в которой игроки постоянно меняют позиции… Есть вещи, которые делают их особенными, да. Правый защитник оказывается на позиции левого вингера, «девятка» — в центре обороны: такое увидишь нечасто, поэтому в этом смысле они действительно особенные. Но дело не столько в этих перемещениях, сколько в их скорости, выносливости и в том, как они все работают с мячом. Возможно, даже вратарь это умеет и может пойти в обводку. Но в первую очередь их отличает система, которую создал Луис Энрике, — она отличается от других команд, — приводит слова Слота L'Équipe.

Также Слот высказался о результативности «ПСЖ».

— «ПСЖ» не смог забить всего четыре раза в 45 матчах…

— Зачем ты хочешь испортить мне вечер? Мы все это знаем, нам придется сыграть исключительный матч, чтобы пройти дальше, и против чемпионов это вполне ожидаемо. Тем не менее мы должны быть позитивными, сосредоточенными на себе, агрессивными и забить первый гол — мы это знаем, —добавил Слот.

Победитель этой пары встретится в полуфинале с тем, кто окажется сильнее в противостоянии мадридского «Реала» и мюнхенской «Баварии». Немецкий клуб выиграл первый матч со счетом 2:1.

«ПСЖ» является действующим обладателем трофея Лиги чемпионов. В прошлогоднем финале парижане уверенно обыграли миланский «Интер» со счетом 5:0.


