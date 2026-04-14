Слот назвал «ПСЖ» уникальной командой перед ответным матчем ЛЧ

Первый матч на «Парк де Пренс» закончился победой парижан со счетом 2:0. На 11-й минуте гол забил Дезире Дуэ, а на 65-й — Хвича Кварацхелия. Ответная игра состоится сегодня, 14 апреля на «Энфилде».
— «ПСЖ» — уникальная команда, в которой игроки постоянно меняют позиции… Есть вещи, которые делают их особенными, да. Правый защитник оказывается на позиции левого вингера, «девятка» — в центре обороны: такое увидишь нечасто, поэтому в этом смысле они действительно особенные. Но дело не столько в этих перемещениях, сколько в их скорости, выносливости и в том, как они все работают с мячом. Возможно, даже вратарь это умеет и может пойти в обводку. Но в первую очередь их отличает система, которую создал Луис Энрике, — она отличается от других команд, — приводит слова Слота L'Équipe.
Также Слот высказался о результативности «ПСЖ».
— «ПСЖ» не смог забить всего четыре раза в 45 матчах…
— Зачем ты хочешь испортить мне вечер? Мы все это знаем, нам придется сыграть исключительный матч, чтобы пройти дальше, и против чемпионов это вполне ожидаемо. Тем не менее мы должны быть позитивными, сосредоточенными на себе, агрессивными и забить первый гол — мы это знаем, —добавил Слот.
Победитель этой пары встретится в полуфинале с тем, кто окажется сильнее в противостоянии мадридского «Реала» и мюнхенской «Баварии». Немецкий клуб выиграл первый матч со счетом 2:1.
«ПСЖ» является действующим обладателем трофея Лиги чемпионов. В прошлогоднем финале парижане уверенно обыграли миланский «Интер» со счетом 5:0.