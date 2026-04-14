В УЕФА назвали неприемлемой жалобу «Барселоны» на судейство в ЛЧ

В пресс-службе контрольно-этической и дисциплинарной комиссии УЕФА сообщили, что жалоба «Барселоны» на судейство в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов против «Атлетико» (0:2) признана неприемлемой.
«После игры 8 апреля 2026 года “Барселона” подала протест на решения арбитра. 13 апреля 2026 года контрольно-этический и дисциплинарный орган УЕФА признал его неприемлемым», — говорится в официальном сообщении организации.
Каталонский клуб выразил недовольство, что во втором тайме не был назначен пенальти за игру рукой защитника «Атлетико» Марка Пубиля, считая это ошибкой, которая повлияла на исход встречи.
Ответная игра пройдет 14 апреля в Мадриде и начнется в 22:00 по московскому времени. Сейчас «Барселона» рискует вылететь в четвертьфинале Лиги чемпионов. Отметим, что в сезоне-2024/2025 клуб завершил выступление в полуфинале.