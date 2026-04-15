Сафонов: все в «ПСЖ» почувствовали, что значит быть чемпионом

В четвертьфинале «ПСЖ» дважды обыграл «Ливерпуль» (2:0; 2:0). Сафонов в обоих матчах отыграл на ноль.
«Это был тяжелый матч, и сейчас я счастлив. Только положительные эмоции. Я рад, что нам удалось не пропустить от “Ливерпуля”. Сейчас я очень доволен и хочу сказать своей команде огромное спасибо. Они заблокировали много ударов, и для меня это было очень важно сегодня. Это была большая работа всей команды.
Мне нравятся такиt матчи, потому что это Лига чемпионов. Это тяжелые игры, большие матчи — снова против топ-клубов и сильных игроков. Понятно, что легко не будет, и мы это понимали, когда приехали сюда: нас ждала настоящая битва. “Ливерпуль” показал, что хочет идти вперед и бороться. И я рад, что сегодня мы показали очень сильную игру.
Я думаю, у всех в голове есть эта идея, и это очень важно. Каждый должен становиться лучше каждый день — только так можно чего-то добиться. Сейчас я могу сказать, что у большинства игроков в нашей команде очень сильный характер. После прошлого года все почувствовали, что значит быть чемпионом, и каждый хочет испытать это снова», — сказал Сафонов.
В полуфинале «ПСЖ» сыграет с победителем пары «Реал» — «Бавария» (первый матч — 1:2).
Сафонов перешел в «ПСЖ» в июне 2024 года из «Краснодара» за 20 млн евро. Он провел за парижский клуб 36 матчей, в которых пропустил 31 мяч и 16 раз сыграл на ноль. Его контракт с парижским клубом рассчитан до лета 2029 года.
В прошлом сезоне Сафонов завоевал с «ПСЖ» шесть трофеев: Лигу 1, Кубок и Суперкубок Франции, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок.
Арне Слот
Луис Энрике
Усман Дембеле
(Хвича Кварацхелия)
72′
Усман Дембеле
(Брэдли Барколя)
90+1′
25
Георгий Мамардашвили
6
Милош Керкез
7
Флориан Вирц
5
Ибраима Конате
85′
4
Виргил ван Дейк
38
Райан Гравенберх
8
Доминик Собослаи
30
Джереми Фримпонг
46′
2
Джо Гомес
67′
73
Рио Нгумоха
22
Юго Экитике
31′
11
Мохамед Салах
10
Алексис Макаллистер
45+1′
74′
17
Кертис Джонс
9
Александер Исак
46′
18
Коди Гакпо
39
Матвей Сафонов
2
Ашраф Хакими
87
Жоау Невеш
17
Витор Феррейра Витинья
10
Усман Дембеле
7
Хвича Кварацхелия
5
Маркиньос
51
Вильян Пачо
25
Нуну Мендеш
38′
21
Люка Эрнандез
33
Уоррен Заир-Эмери
82′
4
Лукас Бералдо
14
Дезире Дуэ
52′
29
Брэдли Барколя
Главный судья
Маурицио Мариани
(Италия)
