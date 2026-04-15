Сафонов: все в «ПСЖ» почувствовали, что значит быть чемпионом

«Это был тяжелый матч, и сейчас я счастлив. Только положительные эмоции. Я рад, что нам удалось не пропустить от “Ливерпуля”. Сейчас я очень доволен и хочу сказать своей команде огромное спасибо. Они заблокировали много ударов, и для меня это было очень важно сегодня. Это была большая работа всей команды.



Мне нравятся такиt матчи, потому что это Лига чемпионов. Это тяжелые игры, большие матчи — снова против топ-клубов и сильных игроков. Понятно, что легко не будет, и мы это понимали, когда приехали сюда: нас ждала настоящая битва. “Ливерпуль” показал, что хочет идти вперед и бороться. И я рад, что сегодня мы показали очень сильную игру.



Я думаю, у всех в голове есть эта идея, и это очень важно. Каждый должен становиться лучше каждый день — только так можно чего-то добиться. Сейчас я могу сказать, что у большинства игроков в нашей команде очень сильный характер. После прошлого года все почувствовали, что значит быть чемпионом, и каждый хочет испытать это снова», — сказал Сафонов.