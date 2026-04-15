Фермин Лопес разбил лицо о бутсу вратаря «Атлетико»: фото

На 25-й минуте Фермин головой попытался замкнуть подачу Ламина Ямаля и влетел лицом в бутсу вратаря «Атлетико» Хуана Муссо, получив удар шипами. У 23-летнего испанца началось сильное кровотечение, которое медицинская бригада не могла остановить в течение нескольких минут. В итоге Фермин продолжил игру, вернувшись на поле с пластырем между носом и верхней губой.
Главный арбитр встречи Клеман Тюрпен не усмотрел нарушения правил со стороны Муссо и при счете 2:0 в пользу «Барселоны» не стал назначать пенальти.
«Как это может быть пенальти? Я сделал естественное движение, и мне было больно из-за него — он сам налетел на мою ногу. Не понимаю, как кто-то мог подумать, что я преднамеренно ударил коллегу», — сказал Муссо после матча.
Сразу после возвращение Фермина на поле «Атлетико» усилиями Адемолы Лукмана забил свой единственный мяч в этой встрече, который вывел «матрасников» в полуфинал Лиги чемпионов.
Соперником «Атлетико» станет победитель пары «Спортинг» — «Арсенал» (первый матч — 0:1).
Диего Симеоне
Ханс-Дитер Флик
Адемола Лукман
(Маркос Льоренте)
31′
Ламин Ямаль
(Ферран Торрес)
4′
Ферран Торрес
(Дани Ольмо)
24′
1
Хуан Муссо
16
Науэль Молина
3
Маттео Руджери
24
Робен Ле Норман
15
Клеман Лангле
14
Маркос Льоренте
19
Хулиан Альварес
20
Джулиано Симеоне
66′
10
Алекс Баэна
22
Адемола Лукман
66′
23
Николас Гонсалес
6
Коке
89′
5
Джонни Кардозо
7
Антуан Гризманн
76′
9
Александр Серлот
13
Хоан Гарсия
23
Жюль Кунде
10
Ламин Ямаль
24
Эрик Гарсия
79′
18
Херард Мартин
8
Педри
2
Жоау Канселу
89′
4
Рональд Араухо
16
Фермин Лопес
68′
9
Роберт Левандовски
20
Дани Ольмо
89′
28
Руни Барджи
7
Ферран Торрес
68′
14
Маркус Рэшфорд
6
Гави
69′
81′
21
Френки де Йонг
Главный судья
Клеман Тюрпен
(Франция)
