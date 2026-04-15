«Ели их с картошкой». Гави назвал вылет «Барсы» несправедливым

Полузащитник «Барселоны» Гави заявил, что каталонская команда превосходила «Атлетико» в ответном матче ¼ финала Лиги чемпионов.
«Результат огорчает. Мы намного лучше “Атлетико”, но забивать голы важнее всего, а они забили больше, чем мы. Возможно, у них больше опыта в таких матчах, это тоже играет свою роль. Весь матч мы ели их с картошкой (то есть полностью превосходили; идиома comerse con patatas означает, что приходится иметь дело с чем-то неприятным, от чего невозможно избавиться — Спортс). Вот как бывает. У них появляется один шанс, они забивают — это стоит вам противостояния, и вы отправляетесь домой. Так и произошло.
Решающую роль сыграл первый матч. Красная карточка была обидной. В этом никто не виноват. Мы команда, и нам нет оправданий. Мы выложились полностью, и я думаю, болельщики “Барсы” могут нами гордиться. Очевидно, мы больше всего хотим выиграть Лигу чемпионов. И соперник тоже. Но, в конце концов, это футбол. Побеждает команда, забившая больше голов. Мы заслуживали большего, но не забили больше. Таков футбол.
В следующем году мы снова приложим все усилия, чтобы победить. Я уверен, что мы сделаем это, если не в следующем году, то через год. Мы выиграем. Я уверен в этом. Болельщики “Барсы” хотят Лигу чемпионов, и мы хотим выиграть ее для них», — сказал Гави в интервью TNT Sports México.
Диего Симеоне
Ханс-Дитер Флик
Адемола Лукман
(Маркос Льоренте)
31′
Ламин Ямаль
(Ферран Торрес)
4′
Ферран Торрес
(Дани Ольмо)
24′
1
Хуан Муссо
16
Науэль Молина
3
Маттео Руджери
24
Робен Ле Норман
15
Клеман Лангле
14
Маркос Льоренте
19
Хулиан Альварес
20
Джулиано Симеоне
66′
10
Алекс Баэна
22
Адемола Лукман
66′
23
Николас Гонсалес
6
Коке
89′
5
Джонни Кардозо
7
Антуан Гризманн
76′
9
Александр Серлот
13
Хоан Гарсия
23
Жюль Кунде
10
Ламин Ямаль
24
Эрик Гарсия
79′
18
Херард Мартин
8
Педри
2
Жоау Канселу
89′
4
Рональд Араухо
16
Фермин Лопес
68′
9
Роберт Левандовски
20
Дани Ольмо
89′
28
Руни Барджи
7
Ферран Торрес
68′
14
Маркус Рэшфорд
6
Гави
69′
81′
21
Френки де Йонг
Главный судья
Клеман Тюрпен
(Франция)
