«Ели их с картошкой». Гави назвал вылет «Барсы» несправедливым

«Результат огорчает. Мы намного лучше “Атлетико”, но забивать голы важнее всего, а они забили больше, чем мы. Возможно, у них больше опыта в таких матчах, это тоже играет свою роль. Весь матч мы ели их с картошкой (то есть полностью превосходили; идиома comerse con patatas означает, что приходится иметь дело с чем-то неприятным, от чего невозможно избавиться — Спортс). Вот как бывает. У них появляется один шанс, они забивают — это стоит вам противостояния, и вы отправляетесь домой. Так и произошло.



Решающую роль сыграл первый матч. Красная карточка была обидной. В этом никто не виноват. Мы команда, и нам нет оправданий. Мы выложились полностью, и я думаю, болельщики “Барсы” могут нами гордиться. Очевидно, мы больше всего хотим выиграть Лигу чемпионов. И соперник тоже. Но, в конце концов, это футбол. Побеждает команда, забившая больше голов. Мы заслуживали большего, но не забили больше. Таков футбол.



В следующем году мы снова приложим все усилия, чтобы победить. Я уверен, что мы сделаем это, если не в следующем году, то через год. Мы выиграем. Я уверен в этом. Болельщики “Барсы” хотят Лигу чемпионов, и мы хотим выиграть ее для них», — сказал Гави в интервью TNT Sports México.