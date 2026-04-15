«Это позор». Президент «Барсы» — о судействе против «Атлетико»

«Вчерашнее судейство — как на поле, так и на VAR — было позором. То, что они с нами сделали, — это недопустимо. В первом матче нам не поставили очевидный пенальти и удалили игрока за действие, которое тянуло максимум на желтую карточку. Судейские решения нанесли нам большой урон. Эрик не был последним защитником, потому что Кунде мог успеть к мячу. Судья показал желтую карточку — это было правильное решение, но судья на VAR заставил его пересмотреть решение. Гол Феррана Торреса был чистым. На Ольмо был пенальти. Нарушение на Фермине недопустимо — соперник рассек ему лицо, но не получил карточки.



Неприемлемо, когда ты подаешь жалобу и получаешь ответ, что она неприемлема. “Барселона” требует объяснений, почему жалоба была неприемлема. Рафаэль Юсте (вице-президент “Барселоны” — прим. ред.) сказал мне, что они подадут еще одну жалобу. Это позор, это недопустимо», — сказал Лапорта.