Футбол. Лига чемпионов
завершен
Атлетико
1
:
Барселона
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ливерпуль
0
:
ПСЖ
2
П1
X
П2

«Это позор». Президент «Барсы» — о судействе против «Атлетико»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта резко раскритиковал работу арбитров в ответном матче ¼ финала Лиги чемпионов против мадридского «Атлетико» (2:1). Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Матч обслуживала судейская бригада во главе с французом Клеманом Тюрпеном, который на 79-й минуте удалил защитника «сине-гранатовых» Эрика Гарсию. По сумме двух матчей «Барселона» уступила «Атлетико» со счетом 2:3 и не смогла выйти в полуфинал Лиги чемпионов.

«Вчерашнее судейство — как на поле, так и на VAR — было позором. То, что они с нами сделали, — это недопустимо. В первом матче нам не поставили очевидный пенальти и удалили игрока за действие, которое тянуло максимум на желтую карточку. Судейские решения нанесли нам большой урон. Эрик не был последним защитником, потому что Кунде мог успеть к мячу. Судья показал желтую карточку — это было правильное решение, но судья на VAR заставил его пересмотреть решение. Гол Феррана Торреса был чистым. На Ольмо был пенальти. Нарушение на Фермине недопустимо — соперник рассек ему лицо, но не получил карточки.

Неприемлемо, когда ты подаешь жалобу и получаешь ответ, что она неприемлема. “Барселона” требует объяснений, почему жалоба была неприемлема. Рафаэль Юсте (вице-президент “Барселоны” — прим. ред.) сказал мне, что они подадут еще одну жалобу. Это позор, это недопустимо», — сказал Лапорта.

«Барселона» не выигрывает Лигу чемпионов с 2015 года. С тех пор каталонцы шесть раз вылетали на стадии четвертьфинала и лишь дважды сумели дойти до полуфинала.

«Атлетико» в полуфинале сыграет с победителем пары «Спортинг» — «Арсенал» (первый матч — 0:1).

Атлетико
1:2
Первый тайм: 1:2
Барселона
Футбол, Лига чемпионов, 1/4 финала
14.04.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
Estadio Civitas Metropolitano
Главные тренеры
Диего Симеоне
Ханс-Дитер Флик
Голы
Атлетико
Адемола Лукман
(Маркос Льоренте)
31′
Барселона
Ламин Ямаль
(Ферран Торрес)
4′
Ферран Торрес
(Дани Ольмо)
24′
Составы команд
Атлетико
1
Хуан Муссо
16
Науэль Молина
3
Маттео Руджери
24
Робен Ле Норман
15
Клеман Лангле
14
Маркос Льоренте
19
Хулиан Альварес
20
Джулиано Симеоне
66′
10
Алекс Баэна
22
Адемола Лукман
66′
23
Николас Гонсалес
6
Коке
89′
5
Джонни Кардозо
7
Антуан Гризманн
76′
9
Александр Серлот
Барселона
13
Хоан Гарсия
23
Жюль Кунде
10
Ламин Ямаль
24
Эрик Гарсия
79′
18
Херард Мартин
8
Педри
2
Жоау Канселу
89′
4
Рональд Араухо
16
Фермин Лопес
68′
9
Роберт Левандовски
20
Дани Ольмо
89′
28
Руни Барджи
7
Ферран Торрес
68′
14
Маркус Рэшфорд
6
Гави
69′
81′
21
Френки де Йонг
Статистика
Атлетико
Барселона
Желтые карточки
0
1
Красные карточки
0
1
Удары (всего)
15
15
Удары в створ
5
8
Угловые
2
4
Фолы
15
8
Офсайды
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Клеман Тюрпен
(Франция)
