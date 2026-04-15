«Это позор». Президент «Барсы» — о судействе против «Атлетико»

Матч обслуживала судейская бригада во главе с французом Клеманом Тюрпеном, который на 79-й минуте удалил защитника «сине-гранатовых» Эрика Гарсию. По сумме двух матчей «Барселона» уступила «Атлетико» со счетом 2:3 и не смогла выйти в полуфинал Лиги чемпионов.
«Вчерашнее судейство — как на поле, так и на VAR — было позором. То, что они с нами сделали, — это недопустимо. В первом матче нам не поставили очевидный пенальти и удалили игрока за действие, которое тянуло максимум на желтую карточку. Судейские решения нанесли нам большой урон. Эрик не был последним защитником, потому что Кунде мог успеть к мячу. Судья показал желтую карточку — это было правильное решение, но судья на VAR заставил его пересмотреть решение. Гол Феррана Торреса был чистым. На Ольмо был пенальти. Нарушение на Фермине недопустимо — соперник рассек ему лицо, но не получил карточки.
Неприемлемо, когда ты подаешь жалобу и получаешь ответ, что она неприемлема. “Барселона” требует объяснений, почему жалоба была неприемлема. Рафаэль Юсте (вице-президент “Барселоны” — прим. ред.) сказал мне, что они подадут еще одну жалобу. Это позор, это недопустимо», — сказал Лапорта.
«Барселона» не выигрывает Лигу чемпионов с 2015 года. С тех пор каталонцы шесть раз вылетали на стадии четвертьфинала и лишь дважды сумели дойти до полуфинала.
«Атлетико» в полуфинале сыграет с победителем пары «Спортинг» — «Арсенал» (первый матч — 0:1).
Диего Симеоне
Ханс-Дитер Флик
Адемола Лукман
(Маркос Льоренте)
31′
Ламин Ямаль
(Ферран Торрес)
4′
Ферран Торрес
(Дани Ольмо)
24′
1
Хуан Муссо
16
Науэль Молина
3
Маттео Руджери
24
Робен Ле Норман
15
Клеман Лангле
14
Маркос Льоренте
19
Хулиан Альварес
20
Джулиано Симеоне
66′
10
Алекс Баэна
22
Адемола Лукман
66′
23
Николас Гонсалес
6
Коке
89′
5
Джонни Кардозо
7
Антуан Гризманн
76′
9
Александр Серлот
13
Хоан Гарсия
23
Жюль Кунде
10
Ламин Ямаль
24
Эрик Гарсия
79′
18
Херард Мартин
8
Педри
2
Жоау Канселу
89′
4
Рональд Араухо
16
Фермин Лопес
68′
9
Роберт Левандовски
20
Дани Ольмо
89′
28
Руни Барджи
7
Ферран Торрес
68′
14
Маркус Рэшфорд
6
Гави
69′
81′
21
Френки де Йонг
Главный судья
Клеман Тюрпен
(Франция)
