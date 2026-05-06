Артета высказался о первом за 20 лет выходе «Арсенала» в финал ЛЧ

Накануне «Арсенал» на своем поле обыграл мадридский «Атлетико» в ответном матче ½ финала ЛЧ со счетом 1:0. Единственный гол в матче на 45-й минуте забил полузащитник Букайо Сака. Первая встреча между командами завершилась ничьей — 1:1.
«Арсенал» впервые за 20 лет вышел в финал турнира. В 2006 году «канониры» уступили «Барселоне» (1:2).
«Невероятный вечер. Мы все вместе сотворили историю. Я счастлив за всех причастных к этому. Трибуны приветствовали нас совершенно особым, уникальным образом. Стадион сегодня ощущался особенно. Понимали, как много это значит для каждого. По прошествии 20 лет мы во второй раз в истории в финале Лиги чемпионов.
Мы едины в наших стремлениях выполнять высокие задачи клуба. Порой нам везло, но без этого никуда. Много и страстно работали и верили в то, что делаем. Сегодня мы были вознаграждены тем, что нас теперь ждет особенный день в Будапеште», — приводит слова Артеты официальный сайт УЕФА.
Соперник «Арсенала» определится в противостоянии мюнхенской «Баварии» и французского «Пари Сен-Жермен». Ответная встреча между командами пройдет в среду, 6 мая, в Мюнхене. Первый матч завершился победой действующих обладателей трофея — «ПСЖ» со счетом 5:4.
Микель Артета
Диего Симеоне
Букайо Сака
45′
1
Давид Райя
4
Бен Уайт
14
Виктор Дьекереш
2
Вильям Салиба
6
Габриэл Магальяйнс
41
Деклан Райс
33
Риккардо Калафьори
58′
5
Пьеро Инкапье
7
Букайо Сака
58′
8
Мартин Эдегор
19
Леандро Троссар
83′
11
Габриел Мартинелли
10
Эберечи Эзе
58′
20
Нони Мадуэке
49
Майлс Льюис-Скелли
74′
36
Мартин Субименди
13
Ян Облак
18
Марк Пубиль
81′
3
Маттео Руджери
17
Давид Ганцко
14
Маркос Льоренте
6
Коке
90+4′
20
Джулиано Симеоне
57′
16
Науэль Молина
22
Адемола Лукман
57′
5
Джонни Кардозо
24
Робен Ле Норман
57′
9
Александр Серлот
7
Антуан Гризманн
66′
10
Алекс Баэна
19
Хулиан Альварес
66′
11
Тьяго Альмада
Главный судья
Даниэль Зиберт
(Германия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти