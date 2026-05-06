Симеоне объяснил вылет «Атлетико» в полуфинале Лиги чемпионов

«Атлетико» на выезде уступил лондонскому «Арсеналу» в ответном матче ½ финала ЛЧ со счетом 0:1. Единственный гол в матче на 45-й минуте забил полузащитник «канониров» Букайо Сака. Первая встреча между командами завершилась ничьей — 1:1.
— У нас получилась очень хорошая кампания. Отдали все силы. Мы прошли дальше, чем ожидали. Жаль, что так все сложилось, заслуживали играть в дополнительное время. В первом матче у нас были голевые моменты, но мы их не реализовали. Во втором тайме матча в Лондоне мы дольше находились на чужой половине и создали шансы, но иногда мелочи складываются не в твою пользу.
Поздравляю «Арсенал», он хорошо бился. Мне нравятся его команда и тренер. У них постоянный подход, подкрепленный серьезными финансовыми ресурсами. Поздравляю их. А мы продолжим работать и не будем зацикливаться на очевидной детали.
Если мы выбыли, значит, дальше прошел соперник, который этого больше заслужил. Они использовали свои моменты, в том числе эпизод с голом в первом тайме, и победили по делу, — приводит слова Симеоне Marca.
«Атлетико» проиграл пять последних выездных матчей ЛЧ с командами из АПЛ. В этом сезоне «матрасники» уступили «Тоттенхэму» (2:3), «Арсеналу» (0:4) и «Ливерпулю» (2:3). В сезоне-2021/22 «Атлетико» в ¼ финала не смог справиться с «Манчестер Сити» (0:1).
Микель Артета
Диего Симеоне
Букайо Сака
45′
1
Давид Райя
4
Бен Уайт
14
Виктор Дьекереш
2
Вильям Салиба
6
Габриэл Магальяйнс
41
Деклан Райс
33
Риккардо Калафьори
58′
5
Пьеро Инкапье
7
Букайо Сака
58′
8
Мартин Эдегор
19
Леандро Троссар
83′
11
Габриел Мартинелли
10
Эберечи Эзе
58′
20
Нони Мадуэке
49
Майлс Льюис-Скелли
74′
36
Мартин Субименди
13
Ян Облак
18
Марк Пубиль
81′
3
Маттео Руджери
17
Давид Ганцко
14
Маркос Льоренте
6
Коке
90+4′
20
Джулиано Симеоне
57′
16
Науэль Молина
22
Адемола Лукман
57′
5
Джонни Кардозо
24
Робен Ле Норман
57′
9
Александр Серлот
7
Антуан Гризманн
66′
10
Алекс Баэна
19
Хулиан Альварес
66′
11
Тьяго Альмада
