Симеоне объяснил вылет «Атлетико» в полуфинале Лиги чемпионов

— У нас получилась очень хорошая кампания. Отдали все силы. Мы прошли дальше, чем ожидали. Жаль, что так все сложилось, заслуживали играть в дополнительное время. В первом матче у нас были голевые моменты, но мы их не реализовали. Во втором тайме матча в Лондоне мы дольше находились на чужой половине и создали шансы, но иногда мелочи складываются не в твою пользу.



Поздравляю «Арсенал», он хорошо бился. Мне нравятся его команда и тренер. У них постоянный подход, подкрепленный серьезными финансовыми ресурсами. Поздравляю их. А мы продолжим работать и не будем зацикливаться на очевидной детали.



Если мы выбыли, значит, дальше прошел соперник, который этого больше заслужил. Они использовали свои моменты, в том числе эпизод с голом в первом тайме, и победили по делу, — приводит слова Симеоне Marca.