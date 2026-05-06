«Арсенал» повторил клубный рекорд 55-летней давности

Лондонский «Арсенал» на своем поле обыграл мадридский «Атлетико» в ответном полуфинальном матче ЛЧ со счетом 1:0. Единственный гол в игре на 45-й минуте забил полузащитник Букайо Сака. Первая встреча между командами завершилась ничьей — 1:1.
Как сообщает Opta Sport, «Арсенал» одержал 41‑ю победу в рамках нынешнего футбольного сезона. Это лучший результат «канониров» в XXI веке и повторение клубного рекорда. Ранее такой показатель был у «Арсенала» в сезоне-1970/71, когда он стал чемпионом страны и выиграл Кубок Англии.
В нынешнем сезоне АПЛ «Арсенал» занимает первое место. Команда Микеля Артеты набрала 76 очков за 35 туров.
«Арсенал» впервые за 20 лет вышел в финал Лиги чемпионов. В 2006 году «канониры» в решающем матче уступили «Барселоне» (1:2).
Соперник «Арсенала» определится в противостоянии мюнхенской «Баварии» и французского «Пари Сен-Жермен». Ответная встреча между командами пройдет в среду, 6 мая, в Мюнхене. Первый матч завершился победой действующих обладателей трофея — «ПСЖ» со счетом 5:4.
