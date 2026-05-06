«Арсенал» повторил клубный рекорд 55-летней давности

Как сообщает Opta Sport, «Арсенал» одержал 41‑ю победу в рамках нынешнего футбольного сезона. Это лучший результат «канониров» в XXI веке и повторение клубного рекорда. Ранее такой показатель был у «Арсенала» в сезоне-1970/71, когда он стал чемпионом страны и выиграл Кубок Англии.