Снейдер жестко раскритиковал «Арсенал» и «Атлетико» за игру в ЛЧ

Встреча в Лондоне завершилась минимальной победой «Арсенала» (1:0) после точного удара Букайо Сака на исходе первого тайма. Первая игра в Мадриде завершилась вничью — 1:1.
«Я сказал после 35 минут: УЕФА должен вмешаться. Они должны позвонить в Лондон и сказать: “Просто вдвоем покиньте поле, а финал состоится завтра”. Мы знали, что так и будет. “Атлетико” играл от обороны, а “Арсенал” владел мячом большую часть времени.
Я еще раз взглянул на игроков, но Артета уже заслуживает памятника. У них просто нет ни одного игрока высшего уровня, и тем не менее, он оттесняет “Атлетико” назад этим голом, и это впечатляет. Я был рад, что мяч отскочил, и рад этому голу», — сказал Снейдер.
«Арсенал» во второй раз в истории вышел в финал Лиги чемпионов и сыграет там впервые с 2006 года. Соперником «канониров» станет победитель полуфинала «ПСЖ» — «Бавария» (первый матч — 5:4).
Финал Лиги чемпионов пройдет 30 мая на стадионе «Ференц Пушкаш» в Будапеште.
