Кварацхелия: если ты не бегаешь в «ПСЖ» — сидишь на скамейке

Кварацхелия перешел в «ПСЖ» в январе 2025 года из «Наполи» за 80 млн евро. За полтора года он провел за парижан 76 матчей во всех турнирах, в которых забил 26 мячей и отдал 18 голевых передач. В прошлом сезоне Хвича завоевал с «ПСЖ» шесть трофеев: Лигу 1, Кубок и Суперкубок Франции, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок.