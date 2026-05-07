Кварацхелия: если ты не бегаешь в «ПСЖ» — сидишь на скамейке

«В “ПСЖ”, если ты не бегаешь — ты сидишь на скамейке запасных», — сказал Кварацхелия.
Минувшей ночью «ПСЖ» на выезде сыграл вничью с «Баварией» (1:1) и по сумме двух встреч (6:5) вышел в финал Лиги чемпионов. В этом матче Кварацхелия отметился голевой передачей на Усмана Дембеле, а в первой игре против мюнхенцев он оформил дубль.
Всего в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов 25-летний грузин забил десять голов и отдал шесть голевых передач. Вместе с нападающим «Баварии» Харри Кейном (14+2) он делит звание самого результативного игрока турнира по системе «гол+пас».
Кварацхелия перешел в «ПСЖ» в январе 2025 года из «Наполи» за 80 млн евро. За полтора года он провел за парижан 76 матчей во всех турнирах, в которых забил 26 мячей и отдал 18 голевых передач. В прошлом сезоне Хвича завоевал с «ПСЖ» шесть трофеев: Лигу 1, Кубок и Суперкубок Франции, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок.
До переезда в Европу Кварацхелия выступал в РПЛ за московский «Локомотив» и казанский «Рубин».
В финале Лиги чемпионов «ПСЖ» сыграет с лондонским «Арсеналом». Решающая встреча пройдет 30 мая в Будапеште на стадионе «Ференц Пушкаш».
