Нойер объяснил, чего не хватило «Баварии» для выхода в финал ЛЧ

«Бавария» проиграла «Пари Сен-Жермен» в ½ финала Лиги чемпионов по сумме двух встреч. Первый матч завершился победой парижан со счетом 5:4, ответная игра закончилась ничьей — 1:1.
«У нас было не так много явных моментов, но когда такие моменты появляются… Посмотрите на “ПСЖ” — они были настоящими убийцами, забив пять голов в первом матче. Это именно то, что было нужно нам сегодня. И мне кажется, было видно, что мы были действительно близки к выходу в финал, но нам не удалось довести дело до конца», — приводит слова Нойера пресс-служба УЕФА.
«Бавария» в течение шести сезонов не может выйти в финал Лиги чемпионов. В последний раз мюнхенцы играли на решающей стадии турнира в сезоне-2019/20. Тогда они завоевали трофей, обыграв «ПСЖ» со счетом 1:0. С тех пор у клуба два вылета в полуфинале, четыре — в четвертьфинале.
40-летний Мануэль Нойер выступает за «Баварию» с 2011 года. В составе клуба футболист провел 597 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 498 голов и 269 раз оставил свои ворота в неприкосновенности. Его контракт истекает в конце июня 2026 года. Инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что Нойер останется в «Баварии» еще на один сезон.
Венсан Компани
Луис Энрике
Гарри Кейн
(Альфонсо Дэйвис)
90+4′
Усман Дембеле
(Хвича Кварацхелия)
3′
1
Мануэль Нойер
27
Конрад Лаймер
17
Майкл Олисе
14
Луис Диас
78′
9
Гарри Кейн
6
Йозуа Киммих
90+7′
45
Александр Павлович
44
Йосип Станишич
68′
3
Ким Мин Джэ
10
Джамал Мусиала
79′
11
Николас Джексон
2
Дайот Упамекано
85′
42
Леннарт Карл
4
Джонатан Та
33′
68′
19
Альфонсо Дэйвис
39
Матвей Сафонов
33
Уоррен Заир-Эмери
87
Жоау Невеш
17
Витор Феррейра Витинья
7
Хвича Кварацхелия
45+3′
5
Маркиньос
86′
51
Вильян Пачо
25
Нуну Мендеш
8′
85′
24
Сенни Маюлу
8
Фабиан Руис
76′
4
Лукас Бералдо
10
Усман Дембеле
65′
29
Брэдли Барколя
14
Дезире Дуэ
76′
21
Люка Эрнандез
Главный судья
Жоау Пинейру
(Португалия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти