Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
20:30
Краснодар
:
Динамо
Все коэффициенты
П1
2.18
X
3.80
П2
3.60
Футбол. Лига Европы
22:00
Фрайбург
:
Брага
Все коэффициенты
П1
1.74
X
3.81
П2
5.04
Футбол. Лига Европы
22:00
Астон Вилла
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
1.73
X
4.00
П2
4.90
Футбол. Лига конференций
22:00
Кристал Пэлас
:
Шахтер
Все коэффициенты
П1
1.62
X
4.25
П2
5.47
Футбол. Лига конференций
22:00
Страсбур
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
1.96
X
3.70
П2
3.93
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Бавария
1
:
ПСЖ
1
П1
X
П2

Нойер объяснил, чего не хватило «Баварии» для выхода в финал ЛЧ

Голкипер мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер рассказал, чего не хватило команде в полуфинальном противостоянии Лиги чемпионов с «ПСЖ».

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

«Бавария» проиграла «Пари Сен-Жермен» в ½ финала Лиги чемпионов по сумме двух встреч. Первый матч завершился победой парижан со счетом 5:4, ответная игра закончилась ничьей — 1:1.

«У нас было не так много явных моментов, но когда такие моменты появляются… Посмотрите на “ПСЖ” — они были настоящими убийцами, забив пять голов в первом матче. Это именно то, что было нужно нам сегодня. И мне кажется, было видно, что мы были действительно близки к выходу в финал, но нам не удалось довести дело до конца», — приводит слова Нойера пресс-служба УЕФА.

«Бавария» в течение шести сезонов не может выйти в финал Лиги чемпионов. В последний раз мюнхенцы играли на решающей стадии турнира в сезоне-2019/20. Тогда они завоевали трофей, обыграв «ПСЖ» со счетом 1:0. С тех пор у клуба два вылета в полуфинале, четыре — в четвертьфинале.

40-летний Мануэль Нойер выступает за «Баварию» с 2011 года. В составе клуба футболист провел 597 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 498 голов и 269 раз оставил свои ворота в неприкосновенности. Его контракт истекает в конце июня 2026 года. Инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что Нойер останется в «Баварии» еще на один сезон.

Бавария
1:1
Первый тайм: 0:1
ПСЖ
Футбол, Лига чемпионов, 1/2 финала
6.05.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
Алльянц Арена
Главные тренеры
Венсан Компани
Луис Энрике
Голы
Бавария
Гарри Кейн
(Альфонсо Дэйвис)
90+4′
ПСЖ
Усман Дембеле
(Хвича Кварацхелия)
3′
Составы команд
Бавария
1
Мануэль Нойер
27
Конрад Лаймер
17
Майкл Олисе
14
Луис Диас
78′
9
Гарри Кейн
6
Йозуа Киммих
90+7′
45
Александр Павлович
44
Йосип Станишич
68′
3
Ким Мин Джэ
10
Джамал Мусиала
79′
11
Николас Джексон
2
Дайот Упамекано
85′
42
Леннарт Карл
4
Джонатан Та
33′
68′
19
Альфонсо Дэйвис
ПСЖ
39
Матвей Сафонов
33
Уоррен Заир-Эмери
87
Жоау Невеш
17
Витор Феррейра Витинья
7
Хвича Кварацхелия
45+3′
5
Маркиньос
86′
51
Вильян Пачо
25
Нуну Мендеш
8′
85′
24
Сенни Маюлу
8
Фабиан Руис
76′
4
Лукас Бералдо
10
Усман Дембеле
65′
29
Брэдли Барколя
14
Дезире Дуэ
76′
21
Люка Эрнандез
Статистика
Бавария
ПСЖ
Желтые карточки
3
3
Удары (всего)
18
15
Удары в створ
6
6
Угловые
1
8
Фолы
11
12
Офсайды
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Жоау Пинейру
(Португалия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти