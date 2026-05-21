Капитан «Астон Виллы» хочет выпить с принцем Уильямом за его счет

«Астон Вилла» обыграла немецкий «Фрайбург» в финале Лиги Европы со счетом 3:0. Клуб впервые стал победителем турнира.
Наследник британского престола принц Уильям присутствовал на матче и поздравил команду с победой. 43-летний представитель королевской семьи является известным болельщиком «Астон Виллы» и поддерживает клуб из Бирмингема с самого детства.
— Он отличный парень. Зашел в нашу раздевалку перед игрой. Он огромный болельщик «Астон Виллы» и точно не собирался пропустить этот матч. Конечно, приятно, что он нас поддерживает. Надеюсь, удастся пропустить с ним сегодня пару напитков и выпотрошить его кредитную карту к концу вечеринки, — приводит слова Макгинна пресс-служба УЕФА.
Также Макгинн прокомментировал победу клуба в Лиге Европы:
— Невероятно быть здесь, быть сейчас, в 2026 году, быть капитаном «Астон Виллы». Это главный день в моей карьере. Постараюсь насладиться моментом по максимуму. Прежде я наблюдал за триумфами своих товарищей, Энди Робертсона и Джека Грилиша. А теперь настал мой черед. Возможно, эта победа не столь значимая, как у них, но для меня она тоже очень важна. Наслаждаюсь каждой минутой, — добавил шотландский полузащитник.
Юлиан Шустер
Унаи Эмери
Юри Тилеманс
(Морган Роджерс)
41′
Эмилиано Буэндия
(Джон Макгинн)
45+3′
Морган Роджерс
(Эмилиано Буэндия)
58′
1
Ноа Атуболу
29
Филипп Трой
5′
44
Йохан Манзамби
31
Игор Матанович
28
Маттиас Гинтер
8
Максимилиан Эггештайн
17
Лукас Кюблер
73′
33
Жорди Макенго
19
Никлас Бесте
86′
30
Кристиан Гюнтер
32
Винченцо Грифо
73′
7
Дерри Шерхант
3
Филипп Линхарт
61′
37
Макс Розенфельдер
27
Николас Хефлер
61′
9
Лукас Хелер
23
Эмилиано Мартинес
2
Мэтти Кэш
21′
7
Джон Макгинн
84′
27
Морган Роджерс
11
Олли Уоткинс
4
Эзри Конса
12
Люка Динь
81′
22
Иан Матсен
10
Эмилиано Буэндия
15′
81′
19
Джейдон Санчо
14
Пау Торрес
88′
5
Тайрон Мингс
3
Виктор Линделеф
66′
24
Амаду Онана
8
Юри Тилеманс
88′
21
Дуглас Луис
