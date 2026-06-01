Сафонов обошел Батракова и стал самым дорогим футболистом России

Авторитетный немецкий портал, специализирующийся на оценке рыночной стоимости футболистов, обновил данные по игрокам французской Лиги 1. Трансферная стоимость Сафонова за последние два месяца выросла с 22 до 30 млн евро.
Таким образом, Сафонов возглавил рейтинг самых дорогих футболистов России, опередив полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, чья рыночная стоимость оценивается в 28 млн евро. Кроме того, Сафонов повторил рекорд для российских игроков — ранее в 30 млн евро оценивались полузащитник «Монако» Александр Головин (2018) и защитник ЦСКА Марио Фернандес (2019).
Также Сафонов теперь делит звание самого дорогого вратаря Лиги 1 с 21-летним голкипером «Ланса» Робеном Риссером. Дублер россиянина в «ПCЖ» Люка Шевалье продолжает терять рыночную стоимость — она упала с 30 до 25 млн евро. Прошлой осенью 24-летний вратарь стоил 40 млн евро — за эту же сумму он был куплен в августе у «Лилля».
Самым подорожавшим игроком Лиги 1 стал грузинский вингер «ПСЖ» Хвича Кварацхелия, который подорожал на 50 млн евро. Теперь его рыночная стоимость оценивается в 140 млн евро — столько же, сколько его одноклубники Жоау Невеш и Витинья.
На прошлой неделе Сафонов и Кварацхелия помогли «ПСЖ» во второй раз подряд выиграть Лигу чемпионов. В финале в Будапеште парижане обыграли лондонский «Арсенал» (1:1, пен. 4:3).
