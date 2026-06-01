Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Товарищеские матчи
20:00
Норвегия
:
Швеция
П1
1.76
X
4.10
П2
4.80
Футбол. Товарищеские матчи
20:30
Турция
:
Северная Македония
П1
1.22
X
7.18
П2
14.50
Футбол. Товарищеские матчи
21:45
Австрия
:
Тунис
П1
1.49
X
4.53
П2
7.10
Футбол. Товарищеские матчи
02.06
Колумбия
:
Коста-Рика
П1
1.19
X
7.40
П2
18.00
Футбол. Товарищеские матчи
02.06
Канада
:
Узбекистан
П1
1.65
X
3.96
П2
5.55
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Бразилия
6
:
Панама
2
П1
X
П2

Сафонов обошел Батракова и стал самым дорогим футболистом России

Вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов стал самым дорогим российским футболистом по версии Transfermarkt.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Авторитетный немецкий портал, специализирующийся на оценке рыночной стоимости футболистов, обновил данные по игрокам французской Лиги 1. Трансферная стоимость Сафонова за последние два месяца выросла с 22 до 30 млн евро.

Таким образом, Сафонов возглавил рейтинг самых дорогих футболистов России, опередив полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, чья рыночная стоимость оценивается в 28 млн евро. Кроме того, Сафонов повторил рекорд для российских игроков — ранее в 30 млн евро оценивались полузащитник «Монако» Александр Головин (2018) и защитник ЦСКА Марио Фернандес (2019).

Также Сафонов теперь делит звание самого дорогого вратаря Лиги 1 с 21-летним голкипером «Ланса» Робеном Риссером. Дублер россиянина в «ПCЖ» Люка Шевалье продолжает терять рыночную стоимость — она упала с 30 до 25 млн евро. Прошлой осенью 24-летний вратарь стоил 40 млн евро — за эту же сумму он был куплен в августе у «Лилля».

Самым подорожавшим игроком Лиги 1 стал грузинский вингер «ПСЖ» Хвича Кварацхелия, который подорожал на 50 млн евро. Теперь его рыночная стоимость оценивается в 140 млн евро — столько же, сколько его одноклубники Жоау Невеш и Витинья.

На прошлой неделе Сафонов и Кварацхелия помогли «ПСЖ» во второй раз подряд выиграть Лигу чемпионов. В финале в Будапеште парижане обыграли лондонский «Арсенал» (1:1, пен. 4:3).

ПСЖ
1:1
По пенальти: 4:3
Основное время: 1:1 (0:1)
Арсенал
Футбол, Лига чемпионов, Финал
30.05.2026, 19:00 (МСК UTC+3)
Пушкаш Арена
Главные тренеры
Луис Энрике
Микель Артета
Голы
ПСЖ
Усман Дембеле
65′
Арсенал
Кай Хаверц
(Леандро Троссар)
6′
Составы команд
ПСЖ
39
Матвей Сафонов
2
Ашраф Хакими
25
Нуну Мендеш
118′
87
Жоау Невеш
90+6′
14
Дезире Дуэ
51
Вильян Пачо
8
Фабиан Руис
95′
33
Уоррен Заир-Эмери
17
Витор Феррейра Витинья
106′
4
Лукас Бералдо
10
Усман Дембеле
90′
9
Гонсалу Рамуш
7
Хвича Кварацхелия
83′
29
Брэдли Барколя
5
Маркиньос
106′
6
Илья Забарный
Арсенал
1
Давид Райя
5
Пьеро Инкапье
2
Вильям Салиба
6
Габриэл Магальяйнс
41
Деклан Райс
103′
3
Кристиан Москера
47′
66′
12
Юррьен Тимбер
7
Букайо Сака
54′
83′
11
Габриел Мартинелли
19
Леандро Троссар
83′
20
Нони Мадуэке
8
Мартин Эдегор
66′
14
Виктор Дьекереш
98′
29
Кай Хаверц
91′
10
Эберечи Эзе
49
Майлс Льюис-Скелли
91′
36
Мартин Субименди
Статистика
ПСЖ
Арсенал
Желтые карточки
2
4
Удары (всего)
19
8
Удары в створ
4
1
Угловые
11
3
Фолы
11
16
Офсайды
0
3
Судейская бригада
Главный судья
Даниэль Зиберт
(Германия)
