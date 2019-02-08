Месси зарабатывает в месяц 8,3 млн евро, Роналду — 4,7 млн

Французская газета L'Equipe опубликовала новый рейтинг зарплат ведущих футболистов мира.



Первое место в списке занимает капитан «Барселоны» Лионель Месси — до выплаты налогов аргентинец получает 8,3 млн евро в месяц.



Вторым в рейтинге идет Криштиану Роналду — его зарплата в «Ювентусе» составляет 4,7 млн евро.



На третьей позиции находится форвард «Атлетико» Антуан Гризманн — 3,3 млн евро до выплаты налогов.