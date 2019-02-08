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13:06 (мск), источник: Sportmail.ru

Месси зарабатывает в месяц 8,3 млн евро, Роналду — 4,7 млн

Новый рейтинг топ-зарплат от L'Equipe.

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Источник: AP 2019

Французская газета L'Equipe опубликовала новый рейтинг зарплат ведущих футболистов мира.

Первое место в списке занимает капитан «Барселоны» Лионель Месси — до выплаты налогов аргентинец получает 8,3 млн евро в месяц.

Вторым в рейтинге идет Криштиану Роналду — его зарплата в «Ювентусе» составляет 4,7 млн евро.

На третьей позиции находится форвард «Атлетико» Антуан Гризманн — 3,3 млн евро до выплаты налогов.

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Оставшаяся часть топ-10 выглядит так:

4. Неймар («ПСЖ») — 3,06 млн
5. Луис Суарес («Барселона») — 2,9
6. Гарет Бэйл («Реал») — 2,5
7. Филиппе Коутиньо («Барселона») — 2,3
8. Алексис Санчес («Манчестер Юнайтед») — 2,28
9. Килиан Мбаппе («ПСЖ») — 1,73
10. Месут Озил («Арсенал») — 1,6

Интересно, что самая большая зарплата в бундеслиге у нападающего «Баварии» Роберта Левандовского — 1,33 млн евро.

Андрей Санталов

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