Месси зарабатывает в месяц 8,3 млн евро, Роналду — 4,7 млн
Новый рейтинг
Новый рейтинг
Французская газета L'Equipe опубликовала новый рейтинг зарплат ведущих футболистов мира.
Первое место в списке занимает капитан «Барселоны» Лионель Месси — до выплаты налогов аргентинец получает 8,3 млн евро в месяц.
Вторым в рейтинге идет Криштиану Роналду — его зарплата в «Ювентусе» составляет 4,7 млн евро.
На третьей позиции находится форвард «Атлетико» Антуан Гризманн — 3,3 млн евро до выплаты налогов.
Оставшаяся часть топ-10 выглядит так:
4. Неймар («ПСЖ») — 3,06 млн
5. Луис Суарес («Барселона») — 2,9
6. Гарет Бэйл («Реал») — 2,5
7. Филиппе Коутиньо («Барселона») — 2,3
8. Алексис Санчес («Манчестер Юнайтед») — 2,28
9. Килиан Мбаппе («ПСЖ») — 1,73
10. Месут Озил («Арсенал») — 1,6
Интересно, что самая большая зарплата в бундеслиге у нападающего «Баварии» Роберта Левандовского — 1,33 млн евро.
Андрей Санталов