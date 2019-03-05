Месси пожонглировал мячом для тенниса, гольфа и даже бутсой

Источник: AP 2019

Капитан «Барселоны» Лионель Месси принял участие в челлендже от футбольного Youtube-канала Unisport. Аргентинцу нужно было пожонглировать футбольным мячом, теннисным, мячом для гольфа и бутсой. Вот как Месси справился с заданием.

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В прошлом году Месси поучаствовал в конкурсе, где нужно было пробить в перекладину.

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