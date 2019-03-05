Месси пожонглировал мячом для тенниса, гольфа и даже бутсой
Лео может все.
Лео может все.
Капитан «Барселоны» Лионель Месси принял участие в челлендже от футбольного
В прошлом году Месси поучаствовал в конкурсе, где нужно было пробить в перекладину.
«Барселона» дважды обыграла «Реал» на прошлой неделе, а ближайший матч проведет в Суперкубке Каталонии — 6 марта команда Месси встретится с «Жироной».
У аргентинца в этом сезоне 25 голов в чемпионате Испании, он на 9 мячей опережает ближайшего преследователя — одноклубника Луиса Суареса.
Андрей Санталов