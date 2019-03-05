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18:50 (мск), источник: Sportmail.ru

Месси пожонглировал мячом для тенниса, гольфа и даже бутсой

Лео может все.

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Источник: AP 2019

Капитан «Барселоны» Лионель Месси принял участие в челлендже от футбольного Youtube-канала Unisport. Аргентинцу нужно было пожонглировать футбольным мячом, теннисным, мячом для гольфа и бутсой. Вот как Месси справился с заданием.

Во время загрузки произошла ошибка.

В прошлом году Месси поучаствовал в конкурсе, где нужно было пробить в перекладину.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Барселона» дважды обыграла «Реал» на прошлой неделе, а ближайший матч проведет в Суперкубке Каталонии — 6 марта команда Месси встретится с «Жироной».

У аргентинца в этом сезоне 25 голов в чемпионате Испании, он на 9 мячей опережает ближайшего преследователя — одноклубника Луиса Суареса.

Андрей Санталов

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