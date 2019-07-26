Неймар поучаствовал в презентации новой формы «ПСЖ» (видео)
Похоже, бразилец остается.
Похоже, бразилец остается.
Форвард Неймар, ранее заявлявший о желании покинуть «ПСЖ», принимает участие в промоакциях клуба во время турне по Китаю.
Сегодня в Шэньчжэни парижане представили новую выездную форму, бразилец тоже вышел на сцену, чтобы продефилировать в ней.
Также Неймар вместе с Андером Эррерой, Тома Менье и Тило Керером поехал на мероприятие в
Там игроки «ПСЖ» посоревновались в ударах на точность и пофотографировались с болельщиками.
«ПСЖ» находится в Китае второй день. В субботу парижане сыграют с «Интером» в Макао.
Андрей Санталов