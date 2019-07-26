Текущие события
Футбол. Премьер-лига
20:00
Динамо
Урал
Футбол. Еврокубки
25.07
Шэмрок Роверс
Аполлон
21
Футбол. Еврокубки
25.07
Эспаньол
Стьярнан
40
Футбол. Еврокубки
25.07
Легия
КуПС
10
Футбол. Еврокубки
25.07
Торино
Дебрецен
30
Футбол. Еврокубки
25.07
Валюр
Лудогорец
11
Все события
Фоторепортажи
17Смайл и фейспалм. Эмодзи для звезд
8Мирзов перешел в «Спартак». Это его любимый клуб
11:12 (мск), источник: Sportmail.ru

Неймар поучаствовал в презентации новой формы «ПСЖ» (видео)

Похоже, бразилец остается.

Наверх
Источник: Reuters

Форвард Неймар, ранее заявлявший о желании покинуть «ПСЖ», принимает участие в промоакциях клуба во время турне по Китаю.

Сегодня в Шэньчжэни парижане представили новую выездную форму, бразилец тоже вышел на сцену, чтобы продефилировать в ней.

Во время загрузки произошла ошибка.

Также Неймар вместе с Андером Эррерой, Тома Менье и Тило Керером поехал на мероприятие в штаб-квартиру инвестиционного гиганта Tencent.

Там игроки «ПСЖ» посоревновались в ударах на точность и пофотографировались с болельщиками.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

«ПСЖ» находится в Китае второй день. В субботу парижане сыграют с «Интером» в Макао.

Андрей Санталов

ПСЖ
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
«Арсенал» провалил старт в еврокубках и сгорел «Нефтчи»
«Выпила пива и побила рекорд мира». Истории побед Юли Ефимовой
Португалия приблизилась к России в таблице коэффициентов УЕФА
Рейтинг позора. Поражение от «Нефтчи» — на первом месте
Шалимов: Хорошо, что Кононов не пожелал Черенкову долгих лет
Появилось видео вооруженного нападения на футболистов «Арсенала»
Для тех, кто не успел похудеть к лету: скидки на спорттовары
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь