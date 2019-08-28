Лесные пожары в Амазонии прервали матч в Бразилии (видео)
Все очень серьезно.
Все очень серьезно.
В этом году масштабные лесные пожары зафиксированы не только в России, но и в Бразилии. В Амазонии, где растет крупнейший на Земле тропический лес, резко выросло число возгораний.
Недавно дым от лесных пожаров прервал на 6 минут матч в бразильской серии С между «Атлетико Акреано» и «Луверденсе». Посмотрите, в каких условиях играли футболисты.
О необходимости спасать леса Амазонии уже высказались многие спортсмены, включая Криштиану Роналду, Новака Джоковича, Льюиса Хэмилтона и Луиса Суареса.
Андрей Санталов