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18:15 (мск), источник: Sportmail.ru

Лесные пожары в Амазонии прервали матч в Бразилии (видео)

Все очень серьезно.

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Источник: AP 2019

В этом году масштабные лесные пожары зафиксированы не только в России, но и в Бразилии. В Амазонии, где растет крупнейший на Земле тропический лес, резко выросло число возгораний.

Недавно дым от лесных пожаров прервал на 6 минут матч в бразильской серии С между «Атлетико Акреано» и «Луверденсе». Посмотрите, в каких условиях играли футболисты.

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О необходимости спасать леса Амазонии уже высказались многие спортсмены, включая Криштиану Роналду, Новака Джоковича, Льюиса Хэмилтона и Луиса Суареса.

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Андрей Санталов

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