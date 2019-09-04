Неймар потренировался с мячом для американского футбола (фото)
Игра, в которой его сложно представить.
Игра, в которой его сложно представить.
Нападающий Неймар присоединился к сборной Бразилии, которая находится в Майами. На тренировке форвард «ПСЖ», у которого не получилось вернуться в «Барселону», попробовал свои силы в игре в американский футбол.
Сборная Бразилии тренировалась на поле клуба НФЛ «Майами Долфинс». Неймар подарил футболку национальной сборной бразильскому игроку «Долфинс» Дузао.
7 сентября в Майами бразильцы проведут товарищеский матч с Колумбией.
Напомним, этим летом сборная Бразилии выиграла Кубок Америки. Неймар пропустил турнир
Андрей Санталов