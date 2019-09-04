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18:25 (мск), источник: Sportmail.ru

Неймар потренировался с мячом для американского футбола (фото)

Игра, в которой его сложно представить.

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Источник: Reuters

Нападающий Неймар присоединился к сборной Бразилии, которая находится в Майами. На тренировке форвард «ПСЖ», у которого не получилось вернуться в «Барселону», попробовал свои силы в игре в американский футбол.

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Сборная Бразилии тренировалась на поле клуба НФЛ «Майами Долфинс». Неймар подарил футболку национальной сборной бразильскому игроку «Долфинс» Дузао.

7 сентября в Майами бразильцы проведут товарищеский матч с Колумбией.

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Напомним, этим летом сборная Бразилии выиграла Кубок Америки. Неймар пропустил турнир из-за травмы.

Андрей Санталов

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