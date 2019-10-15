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18:01 (мск), источник: Sportmail.ru

Ибрагимович показал финт «радуга» (видео)

Теперь ждем его и в игре.

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Шведский нападающий Златан Ибрагимович продолжает выкладывать в своих соцсетях футбольные трюки. Недавно форвард показал, как умеет закрутить мяч в ворота с отрицательного угла, а теперь сделал финт «радуга», который часто исполняет Неймар.

Для интереса Златан «обыграл» таким финтом астронавта.

«Взял свои шары на Луну», — подписал ролик швед.

Во время загрузки произошла ошибка.

В этом году исполнилось 50 лет высадке американских астронавтов Нила Армстронга и Базза Олдрина на Луне.

Ибрагимович в этом сезоне забил 30 голов в 29 матчах за «Гэлакси».

Недавно Златан прилетал в Швецию на открытие своего памятника — его поставила местная федерация футбола в честь лучшего бомбардира в истории сборной.

Андрей Санталов

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