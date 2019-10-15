Ибрагимович показал финт «радуга» (видео)
Теперь ждем его и в игре.
Теперь ждем его и в игре.
Шведский нападающий Златан Ибрагимович продолжает выкладывать в своих соцсетях футбольные трюки. Недавно форвард показал, как умеет закрутить мяч в ворота с отрицательного угла, а теперь сделал финт «радуга», который часто исполняет Неймар.
Для интереса Златан «обыграл» таким финтом астронавта.
«Взял свои шары на Луну», — подписал ролик швед.
В этом году исполнилось 50 лет высадке американских астронавтов Нила Армстронга и Базза Олдрина на Луне.
Ибрагимович в этом сезоне забил 30 голов в 29 матчах за «Гэлакси».
Недавно Златан прилетал в Швецию на открытие своего памятника — его поставила местная федерация футбола в честь лучшего бомбардира в истории сборной.
Андрей Санталов